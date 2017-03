Phi Nhung lần thứ hai đạt giải Bài hát yêu thích

Như vậy ca khúc này hiện tại đã có hai tháng nhận được giải thưởng cao quý này.



Ca sĩ Phi Nhung lần thứ hai nhận giải.

Chia sẻ khi nhận giải, ca sĩ Phi Nhung gởi những lời cảm ơn sâu sắc đến cố nhạc sĩ Nhật Ngân, người mà cô gọi là “thầy” và những khán giả hâm mộ trên cả ba miền.

Như vậy, cho tới lúc này, Trách ai vô tình của Phi Nhung cũng đã chính thức có mặt trong cuộc đua giành giải thưởng Bài hát yêu thích của năm 2014 cùng hai ca khúc khác Quê em mùa nước lũ (Phương Mỹ Chi) và Nỗi nhớ vô hình (Bùi Anh Tuấn).

Cũng trong đêm liveshow đã chứng kiến sự trưởng thành của nhiều giọng ca.

Ca sĩ Đinh Mạnh Ninh với “Hoa sữa mùa thu” đã khiến cho Nhạc sĩ Tuấn Phương đánh giá, đã thấy anh có những bước trưởng thành rõ rệt về cả sáng tác và giọng hát.

Trong khi đó, Nguyễn Trần Trung Quân và những màn trình diễn của anh gần đây chinh phục khán giả theo chiều hướng dần thay đổi. Trung Quân không còn trưng trổ kĩ thuật theo cách phô diễn, không còn luyến láy quá điệu đà từng nốt nhạc, câu chữ, mà anh ngày càng hát “thẳng thắn”, đạt được đúng độ, và gợi tả hết được khả năng tượng hình, tượng thanh của mỗi câu, mỗi chữ trong ca khúc.

“Ảo ảnh trưa” nằm trong album đầu tay của Nguyễn Trần Trung Quân vốn đã được đánh giá cao về mặt chuyên môn. Anh cũng đang dần bước vào hàng ngũ những ca sĩ có khả năng hát live đa dạng, khơi gợi cảm giác của người nghe, và làm khán giả mong chờ đến phần hát live hơn là những bản nhạc thu trong studio. Nhạc sĩ Nguyễn Cường, cho rằng nếu hát và sáng tác được như thế này thì không còn gọi là ca sĩ đi hát nữa, mà gọi là nhạc sĩ được rồi.

… Mặc dù vậy đêm liveshow vừa qua vẫn còn có tiết mục không được Hội đồng thẩm định đánh giá cao như At the top của Trang Pháp hay Thức dậy một mình của Tinna Tình. PGS. Nguyễn Thị Minh Thái nhận xét: "Tôi hoàn toàn không nghe rõ ca sĩ đang hát cái gì. Nhưng tôi nghĩ, lỗi có thể không phải do ca sĩ mà còn phụ thuộc nhiều yếu tố khác như âm thanh, phối khí...".