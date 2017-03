Phí tác quyền tăng, RIAV ngừng sản xuất

Các nhạc sĩ khẳng định tác phẩm âm nhạc là tài sản riêng nên họ có quyền định đoạt mức thu phí mà không ai được quyền can thiệp. RIAV không bị ép phải sử dụng tác phẩm của họ.

Sau bốn tháng chống lại yêu cầu tăng 100% phí tác quyền sản xuất băng đĩa của Trung tâm Bảo vệ quyền tác giả âm nhạc Việt Nam (VCPMC), hiện những hãng sản xuất băng đĩa tại TP.HCM thuộc Hiệp hội Công nghiệp ghi âm Việt Nam (RIAV) như Rạng Đông, Phương Nam, Bến Thành, Gài Gòn Vafaco, Lạc Hồng, Hoàng Đỉnh, Làng Văn ngưng sản xuất chương trình mới.

Doanh nghiệp phá sản?

Bà Trương Thị Thu Dung, Giám đốc Trung tâm Băng nhạc Rạng Đông, Phó Chủ tịch Thường trực RIAV, cho biết: “Trung tâm dự kiến ra mắt năm chương trình ca nhạc tổng hợp mới nhưng vì yêu cầu tăng phí tác quyền tức là chi phí sản xuất phải tăng thêm 50 triệu đồng nên chúng tôi không thể đưa sản phẩm đến công chúng”. Bà Dung phân tích: “Hiện các hãng đĩa đều lỗ vì làm làm ra là bị sao chép liền, bán đâu được bao nhiêu. Chúng tôi phải làm thêm nghề tay trái như tổ chức biểu diễn để lấy thu bù chi. Nếu VCPMC cứ đòi tăng giá thì các hãng sản xuất băng đĩa sẽ phá sản hết. Tôi cho là việc gì cũng nên xem xét quyền lợi hợp lý của cả hai bên, nên việc ngồi lại với nhau, có sự có mặt của Bộ VH-TT&DL, Bộ Tài chính, Cục Tác quyền là cần thiết. Phía VCPMC cần thấy là tác quyền các nhạc sĩ nhận được tưởng ít nhưng không hề ít. Chúng tôi trả tác quyền cho họ mỗi lần sử dụng một sản phẩm. Sản phẩm được khai thác ở dạng khác, họ lại tiếp tục có thêm tác quyền…”.

Ông Hoàng Sơn Đỉnh, Giám đốc Công ty Văn hóa nghệ thuật Hoàng Đỉnh, Ủy viên Ban Chấp hành RIAV, bức xúc: “Nếu coi tác phẩm của nhạc sĩ là hàng hóa để gọi là thỏa thuận giữa người mua và bán thì chúng tôi không có được sự thỏa thuận, mà chỉ là sự áp đặt. Nhạc sĩ cho rằng mình nhận tác quyền ít nhưng nhạc sĩ nhận tiền trọn gói, không phải chịu rủi ro bán ít bán nhiều, lỗ lã như nhà sản xuất”. Bà Huỳnh Thị Ngọc Hạnh, Trưởng Trung tâm Cấp phép của RIAV, bày tỏ: “Chúng tôi mong muốn có sự ngồi lại giữa hai bên để trình bày, lắng nghe, thấu hiểu mọi khúc mắc của nhau nhằm đạt được thỏa thuận tốt đẹp cho quyền lợi từ cả hai phía để các sản phẩm băng đĩa tinh thần đến với công chúng từ sự đoàn kết, vui vẻ!”.

Mới đây, RIAV đã họp ban chấp hành bất thường và đồng thuận việc lập văn bản khiếu nại gửi Thủ tướng để kêu cứu về việc tăng phí của VCPMC. Trước đó RIAV cũng đã gửi công văn đến Bộ VH-TT&DL, Bộ Tài chính, Cục Bản quyền tác giả nhưng chưa có sự trả lời. RIAV đề nghị: Tạm thời vẫn giữ nguyên phí tác quyền cho đến hết năm 2011 theo chủ trương bình ổn giá của Chính phủ RIAV cũng sẽ không tăng giá bán đĩa. Cần có một cuộc họp có mặt đầy đủ các bên liên quan và các cơ quan chức năng để đề ra một phương thức và lộ trình tăng giá đảm bảo quyền lợi của cả tác giả và phía nhà sản xuất.

Tác giả có quyền định đoạt

Đáp lại, trước sau VCPMC vẫn giữ nguyên yêu cầu tăng 100% phí tác quyền. Lý lẽ của VCPMC dựa vào cuộc họp với 12 nhạc sĩ gồm: Phan Huỳnh Điểu, Thanh Sơn, Trần Long Ẩn, Nguyễn Ngọc Thiện, Thế Hiển, Nguyễn Đức Trung, Trần Minh Phi, Minh Châu, Hoài an, Vũ Quốc Việt, Nguyễn Văn Chung, Tiến Luân. Ý kiến của các nhạc sĩ đều cho rằng việc tăng phí như vậy là quá chậm, bởi giá cũ chưa hề thay đổi trong sáu năm qua, trong khí giá của ca sĩ, ban nhạc, hòa âm phối khí đã tăng từ rất lâu. Nhiều nhạc sĩ cho rằng việc tăng phí ở mức đó còn quá nhẹ nhàng so với giá thị trường và công sức sáng tạo của họ. Có ý kiến phải truy thu phí tác quyền những sản phẩm sản xuất trước khi ký hợp đồng với VCPMC. Các nhạc sĩ cũng đồng ý cho RIAV sản xuất băng đĩa trước, trả tiền tác quyền sau. Các nhạc sĩ khẳng định tác phẩm âm nhạc là tài sản riêng nên họ có quyền định đoạt mức thu phí mà không ai được quyền can thiệp. RIAV không bị ép phải sử dụng tác phẩm của họ. Có nhạc sĩ cung cấp thông tin: Hiện số lượng băng đĩa do RIAV sản xuất chỉ chiếm 10% thị trường; hầu hết các sản phẩm băng đĩa do các ca sĩ bỏ tiền ra làm rồi thông qua các trung tâm băng đĩa để phát hành. Tiền tác quyền thật ra do các ca sĩ đóng chứ không phải từ RIAV. Nhiều nhạc sĩ cho rằng nói việc tăng giá tác quyền tạo điều kiện cho băng đĩa hải ngoại và băng đĩa lậu tràn vào trong nước là không đúng vì băng đã lậu đã tràn ngập thị trường từ trước khi thực hiện thu phí tác quyền.

Diễn biến “cuộc chiến tác quyền” - Đầu năm 2011, VCPMC có công văn gửi RIAV về việc tăng 100% phí tác quyền sản xuất băng đĩa, cụ thể: Phí thu CD tăng từ 500.000 đồng/bài nhạc lên 1 triệu đồng/bài và DVD từ 750.000 đồng/bài tăng lên 1,5 triệu đồng/bài. Sau đó, lãnh đạo RIAV gặp lãnh đạo VCPMC để yêu cầu không tăng giá trong năm 2011và thương lượng mức giá tăng. - Ngày 10-3-2011, RIAV gửi công văn cho VCPMC với các yêu cầu đã nêu. - Ngày 31-3-2011, VCPMC họp 12 nhạc sĩ lấy ý kiến trả lời công văn của RIAV. - Ngày 4-4-2011, VCPMC gửi công văn cho RIAV trả lời vẫn giữ nguyên yêu cầu tăng phí tác quyền. - Ngày 28-4, RIAV họp ban chấp hành bất thường và đồng thuận kiến nghị gửi Văn phòng Chính phủ và Thủ tướng.

HÒA BÌNH