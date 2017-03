Phi Thanh Vân bị biến chứng teo mũi, có dấu hiệu hoại tử vì dao kéo

Xuất hiện trong sự kiện tối 21/12, Phi Thanh Vân được ông xã tháp tùng đến nhưng cô tỏ ra thiếu tự tin khi những ống kính máy ảnh chĩa về phía mình. Nữ hoàng dao kéo đang trải qua những ngày lo lắng do hậu quả của việc lạm dụng dao kéo 10 năm trước. Theo đó, chiếc mũi của nữ diễn viên sinh năm 1982 bị biến dạng, lệch sang một phía, đầu mũi bị sưng tấy và có nguy cơ hoại tử.

Liên lạc với Phi Thanh Vân, cô cho biết, chiếc mũi của mình có dấu bất thường khoảng một năm nay do hết hạn sử dụng. “Tôi đang ở trong những ngày tháng không vui do chiếc mũi có dấu hiệu bị nhiễm trùng. Cách đây 10 năm, công nghệ tiên tiến nhất của nâng mũi chỉ là đặt miếng silicon vào sống mũi. Cái này chỉ có giới hạn trong 10 năm là phải sửa lại. Hiện tại, tôi nâng mũi đã được 9 năm rưỡi và cảm thấy có dấu hiệu bất ổn từ năm ngoái. Tôi đã chuẩn bị sẵn tâm lý cho sự thay đổi này nên bình tĩnh đón nhận. Các bạn hãy tưởng tượng, phẫu thuật thẩm mỹ giống như một người phụ nữ mang thai vậy, đúng 9 tháng 10 ngày sinh thì trước đó sẽ có những báo hiệu” – cô nói.

Phi Thanh Vân thiếu tự tin với chiếc mũi biến dạng.

Ngoài ra, nữ diễn viên sinh năm 1982 còn cho biết, chiếc mũi của cô ngày càng nhỏ lại so với mũi ngày xưa, đầu mũi bị sưng rất khó chịu. “Nếu để ý kỹ, mọi người sẽ thấy mũi của tôi nhỏ hơn ngày trước do sống mũi bằng silicon đang bị teo dần đi. Tôi cảm thấy rất khó chịu với việc này nên sắp tới tôi sẽ làm phẫu thuật nâng mũi lại bởi nếu không can thiệp, sẽ có nhiều biến chứng không lường trước được” – Phi Thanh Vân chia sẻ.

Người đẹp Cột mốc 23 cũng cho hay, cô đã chọn được bác sĩ người Hàn Quốc để nâng mũi cho mình lần này. Cô sẽ sửa cho dáng mũi cao và hiện đại theo tiêu chuẩn vàng của công nghệ dao kéo hiện nay. Ngoài nâng mũi, Phi Thanh Vân cũng tiến hành lấy nọng ở cằm vì theo cô, phụ nữ ngoài 30 tuổi bắt đầu có nọng, gương mặt không còn săn chắc như thời đôi mươi.

Sắp tới, cô sẽ nhờ công nghệ mới can thiệp vào chiếc mũi của mình.

“Việc thay đổi dáng mũi sẽ kéo theo thay đổi đến toàn gương mặt. Tôi biết chắc, sắp tới, nếu nâng mũi cao hơn, trông tôi sẽ rất khác bây giờ nhưng tôi từ từ đón nhận điều đó bởi bây giờ không còn cách nào khác. Nếu tôi để lâu, nguy cơ biến dạng sẽ rất cao. Vậy nên mọi người nói, ai đã từng dao kéo thì rất dễ gây nghiện. Đẹp thì đẹp lung linh đấy nhưng nếu không tìm hiểu, sẽ khó ứng biến kịp thời với những biến chứng” – nữ hoàng thị phi nói thêm.

Chia sẻ về một năm 2014 nhiều ồn ào, cô cho hay, ở tuổi 33, trải qua không ít thăng trầm trong cuộc sống nên mọi việc đối với cô rất bình thường. “Ồn ào hay không ồn ào là do cách nghĩ của mọi người bởi mình nghĩ như thế nào thì là như vậy. Do đó, tôi vẫn nghĩ năm qua khá suôn sẻ với mình, từ công việc kinh doanh đến đời sống cá nhân” – cô nói.

Theo Zing