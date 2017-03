Phía sau hợp đồng độc quyền ca sĩ - Kỳ 1: Chuyện “cơ mật”

“Công nghệ kiểu Hàn” và những cực hình



Theo Ngô Thanh Vân, cô đã gầy dựng nhóm 365 theo mô hình một nhóm nhạc thần tượng của Hàn Quốc và những nội quy, chế tài cũng dựa theo cách mà các công ty quản lý Hàn Quốc thực hiện với các nghệ sĩ của họ. Dù so với Hàn Quốc thì những luật lệ của Công ty VAA hay các công ty giải trí ở VN vẫn còn rất nhẹ nhàng nhưng “công nghệ kiểu Hàn” không phải không có những bài học đau lòng.



BBC từng có những bài viết “lột trần” cái mà họ gọi là “hợp đồng nô lệ” giữa các nghệ sĩ Hàn và công ty quản lý của mình. Theo đó, những bản hợp đồng này buộc những ngôi sao Hàn Quốc phải là ca sĩ độc quyền của một công ty quản lý trong thời gian rất dài nhưng sở hữu rất ít sự tự do và thậm chí là tài chính trong tay. Hơn hai năm trước, một trong những nhóm nhạc nổi tiếng nhất bấy giờ là Dong Band Shin Ki đã kiện công ty quản lý của họ là SM Entertainment ra tòa với lý do hợp đồng độc quyền 13 năm là quá dài nhưng họ lại bị kiểm soát chặt chẽ và hầu như không được hưởng chút lợi nhuận gì từ thành công của chính mình. Kết quả là nhóm Dong Band Shin Ki đã giành chiến thắng trong vụ kiện này. Sau đó, Hiệp hội Công nghiệp thương mại (Fair Trade Commission) của Hàn Quốc đã đưa ra một “bản hợp đồng mẫu” nhằm cải thiện lợi ích mà các ngôi sao giải trí nhận được từ các công ty quản lý.



Báo chí Hàn và báo chí phương Tây cũng từng tiết lộ những “cực hình” mà các nghệ sĩ Hàn phải cam chịu suốt thời gian ký hợp đồng độc quyền. Các ngôi sao giải trí của Hàn Quốc phải làm việc cật lực để đạt doanh thu lớn nhất. Một số trường hợp chỉ được ngủ hai hoặc ba giờ một ngày và thường phải nhờ đến sự hỗ trợ của y tế vì cường độ làm việc quá cao. Trong một cuộc phỏng vấn, Raina của nhóm Al Jazeera chia sẻ: “Trước khi chính thức ra mắt khán giả, chúng tôi không thể sở hữu điện thoại, không được đi chơi với bạn bè và tất nhiên là không được có bạn trai”. Hợp đồng với những công ty giải trí đã biến họ thành con rối thay vì con người với những nhu cầu thiết yếu. Không chỉ thế, họ còn phải thay đổi diện mạo bên ngoài theo yêu cầu của công ty quản lý. Các ngôi sao giải trí còn là những nạn nhân của thói tham lam và ích kỷ: nhóm nhạc Kara tiết lộ rằng những buổi biểu diễn của họ đều vượt chỉ tiêu bán vé nhưng họ không được nhận lợi nhuận gì từ việc này.



Q.N. - Hoàng Khánh