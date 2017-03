Phim bạo lực học đường chấn động Cannes

10 phim được chờ đợi nhất LHP Cannes Ngoài 20 phim chính thức dự tranh Cành cọ vàng, hãng Reuters đưa ra danh sách 10 phim được khán giả chú ý nhất tại LHP Cannes năm nay: 1. The tree of life (Cây đời): do Terrence Malick (Mỹ) đạo diễn. 2. Pirates of the Caribbean: On stranger tides (Cướp biển Caribê 4) do Rob Marshall (Mỹ) đạo diễn. 3. The conquest (Chinh phục) của đạo diễn Pháp Xavier Durringer. 4. Midnight in Paris (Nửa đêm ở Paris) do Woody Allen (Mỹ) đạo diễn. 5. Restless (Không ngưng nghỉ) của đạo diễn Mỹ Gus Van Sant, người từng đoạt Cành cọ vàng phim xuất sắc nhất (Elephant) năm 2003. 6. Hara-Kiri: Death of a Samurai (Cái chết của một Samurai): đạo diễn Nhật Takashi Miike. 7. This must be the place (Phải là nơi này) do Paolo Sorrentino (Ý) đạo diễn. 8. The kid with a bike (Đứa bé với xe đạp) của anh em nhà Dardenne (Bỉ), từng đoạt Cành cọ vàng 1993 với phim Rosetta. 9. Melancholia (Bệnh u sầu) do Lars Von Trier (Đan Mạch) đạo diễn. 10. Sleeping beauty (Vẻ đẹp ngủ quên) của nữ đạo diễn Úc Julia Leigh.