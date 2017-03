Phim "Bẫy cấp 3" có thể bị cấm chiếu

Là một trong 3 phim Việt dành cho lứa tuổi thanh thiếu niên ra mắt hè này, Bẫy cấp 3 gây chú ý bởi thuộc thể loại kinh dị và có dàn diễn viên hình thể đẹp. Phim dự kiến công chiếu tại các rạp trên toàn quốc từ 18/5 nhưng hôm qua (8/5), toàn bộ thông tin về Bẫy cấp 3 trên website những rạp phim lớn như MegaStar, Galaxy, BHD Star… đều bị gỡ xuống.

"Bẫy cấp 3" được quảng cáo là một phim kinh dị về lứa tuổi teen có motip giống như "I Know What You Did Last Summer" hay "Friday the 13th" của Mỹ. Ảnh: Coco Paris.

Dù chưa được xác nhận chính thức từ Hội đồng duyệt phim Quốc gia, nhiều khả năng Bẫy cấp 3 sẽ không được phát hành.

Một thành viên Hội đồng duyệt phim Quốc gia (đề nghị giấu tên) tiết lộ rằng phim không được Hội đồng thông qua. Thành viên này cho biết, một trong những lý do là vì nội dung phim thiếu logic, đặc biệt là "nút thắt" về nhân vật hung thủ trong phim.

Về chất lượng nghệ thuật, thành viên này tỏ ra khá gay gắt khi cho rằng, phim chưa thể coi là một sản phẩm hoàn chỉnh bởi hòa âm kém, âm thanh được thu trực tiếp nhưng lúc to, lúc nhỏ. Thậm chí trong Hội đồng còn có ý kiến cho rằng, phim chỉ được quay bằng… máy ảnh. Theo thành viên này, nếu một bộ phim nội dung hời hợt nhưng có sự đầu tư công phu, chăm chút cho phần hình ảnh, hoặc âm thanh thì còn có thể được chấp nhận ra rạp. Tuy nhiên với một sản phẩm điện ảnh chưa hoàn thiện, Hội đồng duyệt lo ngại sẽ ảnh hưởng tới thị hiếu của khán giả. Hơn nữa, theo các nhà duyệt phim, Bẫy cấp 3 không hề có tính giáo dục như chia sẻ của các nhà làm phim trước đó.



Phim có sự tham gia của Baggio (trái) và Nam Thành. Ảnh: Coco Paris.

Theo một nguồn tin, Hội đồng duyệt đã thảo luận khá kỹ càng, nhiều chiều trước khi đưa ra quyết định cuối cùng để gửi tới Cục Điện ảnh. Hội đồng kiên quyết không chấp nhận cho bộ phim này ra rạp. Tuy nhiên, Cục Điện ảnh vẫn chưa đưa ra quyết định chính thức về trường hợp của Bẫy cấp 3.

Khi VnExpress liên lạc với nhà sản xuất Trần Trọng Dần, anh cho biết, phía đơn vị sản xuất là Coco Paris vẫn chưa nhận được văn bản của Hội đồng duyệt phim quốc gia dù đã gửi phim đi duyệt từ khoảng 2 tuần trước. Anh Dần cũng cho rằng độ bạo lực và sexy của Bẫy cấp 3 “không hơn gì so với nhiều phim Việt Nam và Mỹ đã được chiếu rạp trước đó”.

Bẫy cấp 3 là tác phẩm thứ hai của đạo diễn Việt kiều Lê Văn Kiệt làm tại Việt Nam (sau Ngôi nhà trong hẻm), xoay quanh chuyện một nhóm học sinh trung học đi picnic tới Đà Lạt. Mọi việc khởi đầu rất thuận lợi, tất cả phấn khởi vì được rời khỏi thành phố đông đúc và sắp tận hưởng thời gian thoải mái, vui vẻ và khám phá cảnh đẹp của Đà Lạt. Tuy nhiên, nhiều chuyện không hay bắt đầu xảy đến, người tài xế say xỉn, một người khách đột nhiên bị mất tích. Từng người trong nhóm 5 học sinh bị thanh toán một cách bí ẩn. Chuyến đi trở thành một cái bẫy nguy hiểm...

Trong trailer ra mắt vào cuối tháng trước (xem trailer), Bẫy cấp 3 đã hé lộ khá nhiều cảnh quay nhạy cảm, có yếu tố sex và bạo lực. Thậm chí nhiều khán giả còn dự đoán Bẫy cấp 3 sẽ nối gót Bóng ma học đường, Lệnh xóa sổ, Hello cô Ba để trở thành một “thảm họa” tiếp theo của phim Việt.

Cảnh "nóng" trong "Bẫy cấp 3" bị Hội đồng duyệt cho là chỉ có tính chất "câu khách" chứ không phục vụ gì cho ý nghĩa phim. Ảnh: Coco Paris.

Trước thông tin nhiều khả năng bộ phim kinh dị này bị cấm chiếu, khán giả cũng có nhiều ý kiến trái chiều. Hải Long, 23 tuổi ở Hà Nội, cho biết: “Tôi nghĩ với trường hợp lần này thì quyết định của Hội đồng duyệt là đúng. Việc cấm chiếu những bộ phim kém chất lượng sẽ giúp điện ảnh Việt Nam cũng như các rạp chiếu đẩy lùi các “thảm họa” để khán giả đỡ mất tiền oan khi đi xem. Nhiều phim quảng cáo rất hoành tráng, nhưng xem xong thì quá thất vọng và cảm giác như mình bị lừa”.

Trong khi đó, Hoàng My, một nhà biên kịch ở TP HCM, lại có ý kiến: “Tôi nghĩ việc cấm một tác phẩm có chất lượng kém là điều nên làm. Nhưng thường thì mỗi người có một cảm nhận khác nhau, đôi khi là ‘hay người - chán ta’. Tôi nghĩ Hội đồng duyệt nên phân loại độ tuổi ở các phim một cách rõ ràng hơn giống như bên Mỹ. Nhiều khi việc cấm hay cắt xén phim cũng sẽ giới hạn sự sáng tạo nghệ thuật của nhà làm phim”.

Nhiều khán giả cũng cho rằng, Hội đồng duyệt phim Quốc gia nên có sự phân loại rõ ràng hơn về độ tuổi, theo quy chuẩn của Hollywood (NC-17 là Cấm khán giả dưới 18 tuổi, R là Khán giả dưới 17 tuổi cần có cha mẹ xem kèm, PG-13 là Khán giả dưới 13 tuổi cần có cha mẹ xem kèm, PG là Trẻ em cần có cha mẹ xem kèm và G là dành cho tất cả đối tượng khán giả). Ở Việt Nam hiện chỉ có phân loại là Cấm khán giả dưới 16 tuổi.

Hệ thống kiểm duyệt theo quy chuẩn của Hollywood phân loại từng phim ra rất nhiều độ tuổi. R là Khán giả dưới 17 tuổi cần có cha mẹ hoặc người giám hộ xem kèm.

Việc có sự phân loại rõ ràng về các độ tuổi được xem là điều cần thiết để khán giả Việt Nam có lựa chọn đúng đắn hơn khi đi xem phim. Bên cạnh đó, việc này cũng sẽ giúp cho người yêu điện ảnh được thưởng thức một tác phẩm trọn vẹn và góp phần đẩy lùi nạn băng đĩa lậu.

Bi, đừng sợ - bộ phim của Việt Nam từng giành hai giải trong tuần lễ Phê bình tại LHP Cannes - khi ra rạp trong nước đã bị cắt hết những cảnh “nóng”. Tuy nhiên những cảnh này lại gắn kết chặt chẽ với nội dung phim nên khi bị cắt, phim trở nên khó hiểu. Vì vậy, khán giả đã ra hàng đĩa lậu hoặc lên mạng tìm bản gốc về xem lại “cho hiểu”.

The Hunger Games, bộ phim chuyển thể gây sốt phòng vé trên khắp thế giới hồi tháng 3, cũng không thể ra rạp vì bị cho là có nội dung không phù hợp với thuần phong mỹ tục Việt Nam. Tuy nhiên, khi bị cấm, bộ phim này càng trở nên “nóng” hơn. Tiểu thuyết gốc của bộ phim, được Nhã Nam xuất bản từ hai năm trước, đột nhiên bán chạy; bản phim quay trộm vừa xuất hiện tại các hàng đĩa lậu cũng nhanh chóng bán hết chỉ trong vài ngày. Chính vì thế, đôi khi việc cấm những phim có nội dung không phù hợp nhằm ngăn ngừa người xem tiếp cận lại phản tác dụng, khiến khán giả tò mò hơn và đổ xô đi tìm kiếm bộ phim đó qua nhiều hình thức trái phép.

“Số phận” của Bẫy cấp 3 sẽ được định đoạt trong một, hai ngày tới.



Theo Nguyên Minh (VNE)