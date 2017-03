Phim "Bộ óc không giới hạn" ăn khách nhất Bắc Mỹ

Danh sách 10 phim ăn khách nhất tại Bắc Mỹ cuối tuần qua:

1. "Limitless'' - 19 triệu USD

2. "Rango" - 15,3 triệu USD

3. "Battle: Los Angeles'' - 14,6 triệu USD

4. "The Lincoln Lawyer'' - 13,4 triệu USD

5. "Paul'' - 13,2 triệu USD

6. "Red Riding Hood'' - 7,3 triệu USD

7. "The Adjustment Bureau'' - 5,9 triệu USD

8. "Mars Needs Moms!'' - 5,3 triệu USD

9. "Beastly'' - 3,3 triệu USD

10. "Hall Pass'' - 2,6 triệu USD./.