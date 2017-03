Phim bom tấn: Fast & Furious 8 tung trailer cực đỉnh

Trailer chính thức của bộ phim bom tấn Fast & Furious 8 đã chính thức lên sóng.

Sau thành công của Fast & Furious 7 với doanh thu hơn 1,51 tỉ USD đưa tập phim vào Top 5 bộ phim ăn khách nhất trong lịch sử điện ảnh, hãng phim Universal tiếp tục làm mãn nhãn người hâm mộ với phần 8 của series phim ăn khách.



Cùng với việc tung ra trailer chính thức, Fast & Furious 8 cũng đã có tên chính thức là The Fate of the Furious, tạm dịch là Số phận của những kẻ nguy hiểm.





Phim với sự tham gia của những ngôi sao hàng đầu Hollywood.



The Fate of the Furious có sự góp mặt của những ngôi sao quen thuộc như Vin Diesel, Dwayne “The Rock” Johnson, Jason Statham, Michelle Rodriguez, Tyrese Gibson, Ludacris, Nathalie Emmanuel, Elsa Pataky và Kurt Russell. Lần lượt Charlize Theron, Scott Eastwood và Helen Mirren là những sự bổ sung đáng giá cho tập phim mới.

Fast & Furious là loạt phim hành động tốc độ ăn khách, ra đời năm 2001 và gắn liền với tên tuổi của ngôi sao Vin Diesel.

Xem trailer của tập phim:

The Fate of the Furious dự kiến khởi chiếu trên toàn cầu từ 14-4-2017.