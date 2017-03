Phim câm của Pháp đại thắng tại Oscar 2012

"The Artist" chiến thắng ở 5 hạng mục, bao gồm Phim hay nhất, Đạo diễn xuất sắc, Nam diễn viên chính xuất sắc, Nhạc phim hay nhất và Thiết kế phục trang xuất sắc. Chiến thắng của "The Artist" không gây bất ngờ bởi trước đó, bộ phim này đã "càn quét" gần 70 giải thưởng lớn nhỏ, trong đó có Quả cầu vàng, Bafta, Independent Spirit Awards...

Phim xoay quanh George, một ngôi sao sáng giá trong thời kỳ phim câm bỗng chốc bị lu mờ khi nền công nghiệp điện ảnh chuyển mình với sự xuất hiện của phim nói. Cô gái mà anh từng đỡ đầu trở thành một ngôi sao nổi tiếng nhờ giọng hát đặc biệt, trong khi George rơi vào khủng hoảng, khó khăn. Làm sống lại cả một thời kỳ lịch sử của điện ảnh thế giới trong 100 phút, The Artist gây được sự chú ý mạnh mẽ tới hàng triệu người yêu bộ môn nghệ thuật thứ bẩy.

Đoàn phim "The Artist" lên sân khấu nhận giải thưởng "Phim hay nhất". Ảnh: AFP.

Tại LHP quốc tế Cannes (Pháp) năm ngoái, "The Artist" là một trong những đại diện của nước chủ nhà tham gia tranh giải Cành cọ vàng (sau đó, "The Tree of Life" của Terrence Malick chiến thắng). Tại Oscar năm nay, "The Artist" và "The Tree of Life" tiếp tục là đối thủ ở hai giải quan trọng nhất là Phim hay nhất và Đạo diễn xuất sắc. Bộ phim câm của Pháp đã giành chiến thắng cả hai hạng mục này.

"Hugo", đối thủ mạnh nhất của "The Artist", cũng giành được 5 tượng vàng trong tổng số 11 đề cử nhưng đều là những giải liên quan tới kỹ thuật - hình ảnh, bao gồm Quay phim đẹp nhất, Hòa âm xuất sắc, Biên tập âm thanh xuất sắc, Thiết kế mỹ thuật xuất sắc và Hiệu ứng hình ảnh xuất sắc. Cả "Hugo" và "The Artist" đều là những bộ phim gợi nhớ tới một thời kỳ lịch sử của điện ảnh thế giới. Nếu như "The Artist" nói về thời phim câm cuối thập niên 1920 thì "Hugo" nói về tình yêu điện ảnh và quá trình hình thành xưởng phim đầu tiên, bộ phim hoàn chỉnh đầu tiên của thế giới.

Kết quả Oscar ở hạng mục diễn xuất năm nay được đánh giá là khá dễ đoán. Cả bốn diễn viên chiến thắng đều được đánh giá cao hơn hẳn so với những ứng cử viên còn lại. Tài tử người Pháp Jean Dujardin giành giải Nam diễn viên chính xuất sắc. Vai diễn trong "The Artist" giúp Jean vượt qua những diễn viên đàn anh như George Clooney, Brad Pitt để giành được tượng vàng đầu tiên trong sự nghiệp. Anh cũng là gương mặt gây chú ý nhất tại kinh đô điện ảnh thế giới trong thời gian qua.

Giải Nữ diễn viên chính xuất sắc thuộc về minh tinh gạo cội Meryl Streep với vai diễn cựu thủ tướng Anh, Margaret Thatcher, trong "The Iron Lady". Mặc dù bộ phim gây ra nhiều tranh cãi về mặt nội dung, diễn xuất của Meryl vẫn được đánh giá là tuyệt vời. Bà là người được đề cử Oscar nhiều lần nhất trong lịch sử ở hạng mục diễn xuất (17 lần) nhưng giờ mới nhận được tượng vàng thứ ba.



Meryl Streep với giải Oscar thứ ba trong sự nghiệp diễn xuất. Ảnh: NYTimes.

Với vai diễn ông bố đồng tính trong bộ phim "Beginners", Christopher Plummer trở thành Nam diễn viên phụ xuất sắc của Oscar 2012. Với chiến thắng này, ông vượt qua nữ diễn viên Jessica Tandy để trở thành người cao tuổi nhất từng nhận được Oscar. Năm 1989, Jessica Tandy nhận giải khi 80 tuổi. Christopher Plummer năm nay 82 tuổi. Lần đầu tiên ông được đề cử Oscar là vào năm 2010 với vai diễn trong "The Last Station".

Khi lên nhận giải, ông đã "âu yếm" tượng vàng của mình: "Em yêu, em chỉ hơn anh có 2 tuổi. Em đã ở đâu trong suốt quãng đời của anh?". Lời tình tự của Christopher khiến cả khán phòng cười ồ và hò reo ủng hộ. Đây được coi là khoảnh khắc thú vị nhất trên sân khấu Oscar năm nay bởi ngoài Christopher, những người chiến thắng khác lên nhận giải đều phát biểu rất ngắn gọn.

Diễn viên da màu Octavia Spencer đem về cho "The Help" giải Nữ diễn viên phụ xuất sắc. Chiến thắng của cô có thể đoán trước được bởi trong các giải thưởng tiền Oscar diễn ra cách đây gần một tháng, Octavia đã "bất khả chiến bại" và được vinh danh ở Quả Cầu Vàng, Bafta, SAG... Trong "The Help", cô vào vai Minnie Jackson, người giúp việc cho một gia đình người da trắng ở Missisippi (Mỹ) những năm 1960. Giải thưởng cho Octavia Spencer cũng là giải duy nhất mà "The Help" giành được.

Đạo diễn người Pháp Michel Hazanavicius vượt qua 4 đạo diễn kỳ cựu của nước Mỹ là Martin Scorsese, Woody Allen, Terrence Malick và Alexander Payne để giành giải Đạo diễn xuất sắc với phim "The Artist". Khi lên sân khấu, anh cảm ơn đoàn phim và đặc biệt là chú chó Uggie - một diễn viên đặc biệt trong bộ phim câm của mình. "Đôi khi cuộc sống thật diệu kỳ và ngày hôm nay và một trong những ngày tuyệt vời của tôi", Michel chia sẻ.

Michel Hazanavicius nhận tượng vàng cho Đạo diễn xuất sắc với phim "The Artist". Ảnh: NYTimes.

Sandra Bullock trao giải Phim nói tiếng nước ngoài xuất sắc cho "A Separation" của điện ảnh Iran. Bộ phim này đã được đánh giá là ứng cử viên nặng ký cho giải này với 80% cơ hội chiến thắng. Đây là lần đầu tiên điện ảnh Iran được vinh danh tại giải thưởng điện ảnh lớn nhất hành tinh. Trước đó vào năm 1999, bộ phim "Children of Heaven" của đạo diễn Majidi cũng được đề cử Phim nước ngoài xuất sắc nhưng không đoạt giải.

Vì lý do tài chính của tập đoàn Eastman Kodak, nhà hát Kodak - nơi thường diễn ra các đêm trao giải Oscar - không còn mang tên này nữa mà tạm đổi thành Trung tâm Hollywood và Highland. Oscar lần thứ 84 bắt đầu phần thảm đỏ từ lúc 5h chiều (giờ địa phương) với sự xuất hiện của hàng trăm minh tinh - tài tử và các nhà làm phim danh tiếng. Năm nay, danh hài Billy Crystal là người chủ trì của đêm trao giải. Đây là lần thứ chín ông đảm nhiệm vị trí được nhiều người mơ ước này.

So với năm ngoái thì Oscar năm nay mang không khí cổ kính hơn, từ cách trang trí nhà hát cho tới không gian trao giải. Các bộ phim tham dự năm nay cũng có "xu thế hoài cổ" khi có tới 8 trên 9 tác phẩm đề cử Phim xuất sắc đều lấy bối cảnh ở những thời điểm khác nhau trong quá khứ, hoặc hoài niệm về quá khứ (Midnight in Paris, The Tree of Life).

Trước khi trao ba giải thưởng cuối cùng, gồm Phim hay nhất, Nam - nữ diễn viên chính xuất sắc, Ban tổ chức Oscar dành vài phút tưởng nhớ những ngôi sao có đóng góp cho nền công nghiệp điện ảnh đã ra đi mãi mãi. Tất cả những ai có mặt trong khán phòng cũng như khán giả theo dõi qua truyền hình không khỏi xúc động khi nhìn lại những hình ảnh của Steve Jobs, Elizabeth Taylor, Whitney Houston... trong nền nhạc ca khúc "What A Wonderful World" do nữ ca sĩ giành giải Grammy năm ngoái, Esperalza Spalding thể hiện.

Sacha Baron Cohen trở thành nhân vật gây phản cảm nhất tại Oscar năm nay. Ảnh: AFP.

Tuy diễn ra trong một không khí cổ kính, Oscar 2012 vẫn có một khoảnh khắc gây sốc diễn ra trên thảm đỏ bên ngoài Trung tâm Hollywood and Highland. Nam diễn viên Sacha Baron Cohen, đóng một vai phụ trong phim "Hugo", vốn không được mời nhưng vẫn tới dự. Anh hóa trang thành nhân vật độc tài trong bộ phim "The Dictator" sắp ra mắt của mình và đi cùng hai người đẹp gợi cảm. Tuy nhiên, Sacha gây nhiều tranh cãi khi cầm trên tay một bình gốm màu vàng có ảnh của cố Chủ tịch CHDCND Triều Tiên, Kim Jong Il.

Khi giao lưu với MC Ryan Seacrest trên thảm đỏ, Sacha còn nói rằng anh đang giữ một phần tro tàn của Kim Jong Il và bất ngờ mở bình đổ thứ bột trắng bên trong lên người Ryan. Sacha ngay lập tức bị lực lượng an ninh ngăn chặn nhưng sau đó, anh vẫn tiến vào bên trong khán phòng dự lễ trao giải.

Oscar năm nay không có tiết mục biểu diễn đề cử giải Bài hát trong phim hay nhất như mọi khi. Thay vào đó, Viện Hàn lâm đã mời nhóm xiếc Cirque du Soleil tới biểu diễn góp vui ở giữa chương trình.

Danh sách giải thưởng của Oscar 2012 Phim hay nhất The Artist

Đạo diễn xuất sắc Michel Hazanavicius (phim The Artist)

Nam diễn viên chính xuất sắc Jean Dujardin (phim The Artist)

Nữ diễn viên chính xuất sắc Meryl Streep (phim The Iron Lady)

Nam diễn viên phụ xuất sắc Christopher Plummer (phim Beginners)

Nữ diễn viên phụ xuất sắc Octavia Spencer (phim The Help)

Kịch bản gốc xuất sắc Midnight in Paris

Kịch bản chuyển thể xuất sắc The Descendants

Quay phim đẹp nhất Hugo

Phim hoạt hình xuất sắc Rango

Phim nói tiếng nước ngoài xuất sắc A Separation

Thiết kế mỹ thuật xuất sắc Hugo

Nhạc phim xuất sắc The Artist

Ca khúc trong phim hay nhất "Man or Muppet" - OST The Muppets

Dựng phim xuất sắc The Girl With The Dragon Tattoo

Hóa trang xuất sắc The Iron Lady

Thiết kế phục trang đẹp nhất The Artist

Hiệu ứng hình ảnh xuất sắc Hugo

Hòa âm xuất sắc Hugo

Biên tập âm thanh xuất sắc Hugo

Phim tài liệu ngắn hay nhất Saving Face

Phim truyện tài liệu hay nhất Undefeated

Phim ngắn xuất sắc The Shore

Phim hoạt hình ngắn xuất sắc The Fantastic Flying Books of Mr. Morris Lessmore

Theo Nguyên Minh (VNE)