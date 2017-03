Phim châu Á lên ngôi tại LHP Cannes 2013

Năm nay, tốp ba phim gây chú ý nhất tại LHP Cannes đều thuộc về các nước châu Á. Đó là các phim Like Father, Like Son của Nhật Bản; The Past của Iran và A Touch of Sin của Trung Quốc.

Like Father, Like Son được tờ Telegraph đánh giá là bộ phim hay nhất dự tranh Cành cọ vàng năm nay. Phim chinh phục khán giả Cannes bởi những tình huống hài hước và xúc động cao độ về tình phụ tử giữa một kiến trúc sư tài giỏi và cậu bé sáu tuổi Keita. Bộ phim đưa ra chân lý rằng chính từ sự hiện diện của những đứa trẻ mà những người cha mới học được cách làm cha và trở thành người đàn ông thực thụ.

The Past được thực hiện bởi vị đạo diễn tài danh Asghar Farhadi. Các nhà phê bình khen ngợi cái nhìn chi tiết, tỉ mỉ nhưng không định kiến trong The Past. Giữa ngổn ngang những mối quan hệ, xúc cảm của người lớn và trẻ nhỏ đều được quan tâm khắc họa kỹ càng và tinh tế. Còn A Touch of Sin đã được đạo diễn Giả Chương Kha khắc họa những lát cắt chân thực trong đời sống xã hội Trung Quốc đang thay đổi quá nhanh. Trong đó, con người đối xử với nhau vô cùng tàn nhẫn. Ông muốn khắc họa những câu chuyện như thế trong kịch tính cao trào để người xem thực sự thấm thía về những gì đang diễn ra trong xã hội hôm nay.