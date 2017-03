Phim cổ tích 2-D gây sốt ở Mỹ

Nữ diễn viên Anika Noni Rose, người lồng tiếng vai công chúa da đen Tiana trong phim - Ảnh: Reuters

Theo trang web điện ảnh Hollywood.com, The princess and the frog đã thu về 25 triệu USD trong ba ngày công chiếu đầu tiên, dẫn đầu bảng xếp hạng doanh thu thị trường Bắc Mỹ, vượt qua nhiều bộ phim đình đám.

The princess and the frog được chuyển thể từ tác phẩm The frog prince (Hoàng tử ếch) của nhà văn E.D. Baker. Lấy bối cảnh thành phố New Orleans (Mỹ), bộ phim là câu chuyện về cô gái da đen xinh đẹp Tiana và hoàng tử Naveen xứ Maldonia. Hoàng tử Naveen bị một gã phù thủy biến thành ếch nên muốn nhờ Tiana phá bỏ lời nguyền bằng một nụ hôn ngọt ngào. Oái oăm là khi hôn Naveen, Tiana cũng biến thành ếch. Cả hai đã trải qua những cuộc phiêu lưu đầy khó khăn tại vùng đất huyền bí Bayou trước khi tìm được điều mình mong ước.

Ra mắt khán giả vào thời điểm phim hoạt hình ba chiều (3-D) đang lên ngôi, đây là tác phẩm hoạt hình vẽ tay đầu tiên của Hãng Disney trong vòng năm năm qua. “Tôi luôn tin rằng khi chúng ta có một câu chuyện hay thì thể loại 2-D hay 3-D không phải là yếu tố quan trọng” - Hãng tin AP dẫn lời ông Chuck Viane, giám đốc phát hành Disney.

Đây cũng là lần đầu tiên nhân vật chính trong một bộ phim hoạt hình Disney là một cô công chúa da đen, sau hơn bảy thập niên kể từ khi sáng tạo ra cô công chúa Bạch Tuyết trong tác phẩm Nàng Bạch Tuyết và bảy chú lùn (1937). Tác giả The princess and the frog là hai đạo diễn tài danh John Musker và Ron Clements, nổi tiếng với những bộ phim hoạt hình kinh điển như The little mermaid (Nàng tiên cá), Aladdin hay Hercules.

Giới phê bình đánh giá The princess and the frog là một trải nghiệm ngọt ngào, thú vị, đậm chất Mỹ của Hãng Disney với phần âm nhạc tuyệt vời. Nhà phê bình nổi tiếng Roger Ebert của báo Chicago Sun-Times mô tả bộ phim là “một tác phẩm hoạt hình cổ điển”, không có những tình huống hành động giật gân như vài phim hoạt hình 3-D gần đây mà có một kịch bản hấp dẫn và những nhân vật sống động.

Trên trang web tổng hợp các bài phê bình điện ảnh Rottentomatoes.com, The princess and the frog có tỉ lệ ủng hộ tới 83%.

Theo trang web điện ảnh Hollywood.com, hiện doanh thu thị trường Bắc Mỹ của Hollywood trong năm 2009 đã đạt đến mức 9,79 tỉ USD, vượt qua kỷ lục cũ 9,68 tỉ USD của năm 2007. Các chuyên gia điện ảnh dự báo doanh thu Hollywood sẽ lần đầu tiên vượt qua ngưỡng 10 tỉ USD trong 10 ngày tới, sẽ kết thúc năm 2009 với 10,5 tỉ USD. Trong các tuần tới của tháng 12, Hollywood sẽ tung ra các siêu phẩm Avatar (Thế thân) của đạo diễn lừng danh James Cameron, The lovely bones (Hình hài yêu dấu) của đạo diễn loạt phimChúa nhẫn Peter Jackson và bộ phim hình sự - hành động Sherlock

