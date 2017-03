Phim của đạo diễn gốc Việt được đề cử tại giải Oscar

Xét về số lượng hạng mục được đề cử, bộ phim Lincoln của đạo diễn Steven Spielberg dẫn đầu với con số 12. Lincoln là tác phẩm điện ảnh lấy cảm hứng từ đề tài lịch sử, khắc hoạ lại cuộc đời tổng thống thứ 16 của Hoa Kỳ - Abraham Lincoln. Trước Lincoln đã có nhiều phim điện ảnh khắc hoạ về vị Tổng thống tài ba lỗi lạc của nước Mỹ nhưng chưa có bộ phim nào mang tính hệ thống và đạt tầm cao xứng đáng với nhân vật mà nó khắc hoạ như Lincoln của đạo diễn Spielberg.

Về nhì là bộ phim Life of Pi của đạo diễn người Trung Quốc - Lý An được đề cử ở 11 hạng mục. Trước ngày công bố chính thức các đề cử, Life of Pi vốn đã được giới phê bình đánh giá rất cao và đặt nhiều kỳ vọng.

Điều bất ngờ đầu tiên trong cơ cấu đề cử của giải Oscar năm nay là việc Lincoln đã giành được nhiều đề cử hơn dự đoán ban đầu. Phim được đánh giá rất cao tại các chuyên trang điện ảnh như Les Miserables lại về thứ 3 với chỉ 8 đề cử - bằng với số lượng đề cử của phim hài tình cảm Silver Linings Playbook.

Les Miserables được đánh giá là một trong những phim nổi bật nhất của năm 2012 nhưng đáng tiếc, phim đã không được xướng tên ở hai hạng mục quan trọng như Đạo diễn và Nhạc phim xuất sắc nhất.

Phim Argo của đạo diễn Ben Affleck “rinh” về 7 đề cử nhưng Ben có lẽ sẽ thất vọng vì tên anh không xuất hiện ở hạng mục Đạo diễn xuất sắc nhất.

Bộ phim Silver Linings Playbook được đề cử ở 8 hạng mục trong đó có 6 quan trọng nhất gồm Phim, Đạo diễn xuất sắc nhất và cả 4 hạng mục về diễn xuất. Trong lịch sử Oscar, những bộ phim lập được kỳ tích như thế này rất hiếm có.

Amour - bộ phim từng giành giải Cành Cọ Vàng tại LHP Cannes 2012 nhận được 5 đề cử, trong đó có Phim và Phim nước ngoài xuất sắc nhất.

Giải Phim hay nhất năm nay có tổng cộng 9 đề cử, gồm Amour, Life of Pi, Lincoln, Zero Dark Thirty, Silver Linings Playbook, Argo, Django Unchained, Les Misérables và Beasts of the Southern Wild.

Hạng mục Nữ diễn viên chính xuất sắc nhất có Jessica Chastain (Zero Dark Thirty), Emmanuelle Riva (Amour), Jennifer Lawrence (Silver Linings Playbook), Quvenzhane Wallis (Beasts of the Southern Wild) và Naomi Watts (The Impossible).

Hạng mục Nữ diễn viên chính xuất sắc nhất chứng kiến một kỷ lục mới thú vị của giải Oscar: Nữ diễn viên Emmanuelle Riva của phim Amour là nữ diễn viên lớn tuổi nhất từng được để cử ở hạng mục này, năm nay bà 85 tuổi. Nữ diễn viên Quvenzhane Wallis của phim Beasts of the Southern Wild là nhỏ tuổi nhất, năm nay em mới 9 tuổi.

Hạng mục Nam diễn viên chính xuất sắc nhất gọi tên 5 nam diễn viên Daniel Day Lewis (Lincoln), Bradley Cooper (Silver Linings Playbook), Hugh Jackman (Les Miserables), Joaquin Phoenix (The Master) và Denzel Washington (Flight).

Ở hạng mục Đạo diễn xuất sắc nhất, Lý An (Life of Pi) là cái tên đã quen thuộc với điện ảnh thế giới. Ông đã từng được đề cử ở hạng mục này 2 lần trước đây. Năm 2006, ông từng chiến thắng giải này với bộ phim Brokeback Mountain (Núi yên ngựa). Đạo diễn Steven Spielberg (Lincoln) từng nhận được 6 lần đề cử và “rinh” về hai tượng vàng.

Ngoài ra, còn có các vị đạo diễn nổi tiếng khác như Michael Haneke (Amour), David O Russell (Silver Linings Playbook) và Benh Zeitlin (Beasts of the Southern Wild).

Tranh giải Nam diễn viên phụ xuất sắc nhất có Alan Arkin (Argo), Robert De Niro (Silver Linings Playbook), Tommy Lee Jones (Lincoln), Christoph Waltz (Django Unchained), Philip Seymour Hoffman (The Master).

Ở hạng mục Nữ diễn viên phụ xuất sắc nhất, không bất ngờ khi Anne Hathaway nhận được đề cử với vai diễn ấn tượng Fantine trong phim Les Miserables. Ngoài ra, 4 cái tên ấn tượng khác là Amy Adams (The Master), Sally Field (Lincoln), Helen Hunt (The Sessions), Jacki Weaver (Silver Linings Playbook).

Ở hạng mục Phim nói tiếng nước ngoài xuất sắc nhất có bộ phim War Witch của đạo diễn người Canada gốc Việt Kim Nguyễn. Ngoài ra còn có phim Amour của Pháp, No của Chile, A Royal Affair của Đan Mạch và Kon-Tiki của Nauy.

Skyfall - bộ phim bom tấn đình đám của năm qua chỉ được đề cử ở 5 hạng mục phụ, trong đó nổi bật có Bài hát trong phim hay nhất do Adele thể hiện. The Dark Knight Rises còn “bi thảm” hơn khi không nhận được bất cứ đề cử nào. Tài tử điện ảnh Leonardo DiCaprio (Django Unchained) vốn cũng được kỳ vọng sẽ xuất hiện trong danh sách đề cử cho Nam diễn viên chính xuất sắc nhất nhưng cuối cùng lại vắng bóng.

Đêm trao giải Oscar lần thứ 85 sẽ diễn ra vào tối 24/2 tại Nhà hát Dolby ở Los Angeles, Mỹ. Năm nay, Oscar sẽ tôn vinh loạt phim 007 nhân kỷ niệm 50 năm tập phim đầu tiên về chàng điệp viên James Bond được chuyển thể lên màn ảnh rộng. Trái với đồn đoán ban đầu rằng vì Skyfall được vinh danh tại lễ trao giải nên phim sẽ giành được giải lớn. Cuối cùng, được vinh danh vẫn không đồng nghĩa với sự ghi nhận về những đóng góp nghệ thuật đáng kể.

Bộ phim tranh giải Phim nói tiếng nước ngoài hay nhất, War Witch kể về những tâm sự của một nữ chiến binh nhí người Châu Phi. Cô bé mới 14 tuổi thường trò chuyện tâm tình với đứa con trong bụng về cuộc đời của mẹ kể từ khi bị bắt cóc và được huấn luyện để trở thành một nữ chiến binh. Nhân vật nữ chính của phim tên là Komona có tính cách vô cùng mạnh mẽ. Em bị buộc phải trở thành một chiến binh, bị lạm dụng tình dục và sau này đã đứng lên trở thành thủ lĩnh của những người nổi loạn ở vùng hạ Sahara, Châu Phi. Đạo diễn Kim Nguyễn sinh ra tại thành phố Montreal, Canada, tốt nghiệp Ðại học Concordia chuyên ngành sản xuất phim. Anh còn là một nhiếp ảnh gia, nhà biên kịch và thiết kế kỹ xảo điện ảnh. Nhờ những kiến thức này, Kim được mời giảng dạy tại Học viện Sáng tạo.