Phim của Roman Polanski "trúng đậm" ở giải Cesar

Theo Huy Bình (Vietnam+)



Bộ phim của Roman Polanski được phát hành ở Anh với cái tên "The Ghost" đã giành được ba giải thưởng khác nữa, đó là giải âm nhạc, kịch bản và biên tập phim.Nhưng ông Polanski đã không đoạt được giải phim hay nhất mà giải này thuộc về bộ phim của Pháp là "Of Gods and Men."Đạo diễn người Mỹ Quentin Tarantino được trao tặng giải Cesar danh dự tại sự kiện điện ảnh diễn ra ở thủ đô Paris của Pháp, nơi phim truyện về Facebook có tên là "The Social Network" đoạt giải phim nước ngoài hay nhất.Các giải thưởng dành cho diễn viên xuất sắc nhất đã lọt vào tay Eric Elmosnino cho vai diễn của ông về ca sỹ người Pháp Serge Gainsbourg trong một bộ phim nói về tiểu sử của ca sỹ này.Sara Forestier được trao danh hiệu nữ diễn viên xuất sắc nhất cho vai diễn của cô trong phim "The Name of Love"./.