Phim của Romania đoạt giải Gấu vàng tại LHP Berlin

Đây là lần đầu tiên một bộ phim Romania được trao giải Gấu Vàng.



Phát biểu khi nhận giải, đạo diễn Calin Peter Netzer, đại diện tiêu biểu trong làn sóng cách tân của điện ảnh Romania, nói rằng câu chuyện được kể trong phim đề cập tới những gia trị gia đình và tình mẫu tử, khi một bà mẹ có cậu con trai bị tâm thần đã hết lòng bảo vệ con mình sau khi cậu lái xe đâm chết một cậu bé nghèo.



“Tôi xin cảm ơn ban giám khảo, đây là một giải thưởng tuyệt vời,” đạo diễn Netzer phát biểu đồng thời nói rằng ông đã bị sốc khi được vinh danh.









Đạo diễn Calin Peter Netzer giành giải Gấu Vàng (Nguồn: AFP)



Theo TTXVN



Liên hoan phim Berlin, hay còn gọi là Berlinale, là liên hoan phim lớn mở màn cho mùa LHP châu Âu trong năm. Người giữ cương vị Trưởng Ban giám khảo năm nay là đạo diễn gốc Hoa Vương Gia Vệ. So với các LHP danh giá khác như Cannes hay Venice thì LHP Berlin có tiêu chí nghiêng về những bộ phim mang màu sắc chính trị.Bộ phim "An Episode in the Life of an Iron Picker" (Một giai đoạn trong cuộc đời của Iron Picker) của đạo diễn Danis Tanovic người Bosnnia, người từng được trao giải Oscar, đã giành được 2 giải thưởng: Giải thưởng Lớn của Ban giám khảo và giải Gấu Bạc cho nam diễn viên xuất sắc nhất, Nazif Mujic. Phim kể về thân phận của một cặp đôi người Digan bị từ chối được hưởng các dịch vụ bảo hiểm y tế.Đạo diễn người Mỹ David Gordon Green được trao giải Đạo diễn xuất sắc nhất cho bộ phim "Prince Avalanche" (Hoàng tử Avanlanche). Giải thưởng dành cho Diễn viên nữ xuất sắc nhất được trao cho Paulina Garcia, người Chilê trong bộ phim "Gloria."Giải thưởng Gấu Bạc dành cho kịch bản xuất sắc nhất được trao cho bộ phim "Closed Curtain" (Chiếc rèm đóng kín) của Jafar Panahi, đạo diễn người Iran.Liên hoan phim Berlin, là một trong những đại hội điện ảnh quan trọng nhất châu Âu và thế giới. Liên hoan phim được tổ chức từ năm 1951 và diễn ra thường niên.Hàng năm, với gần 300.000 vé được bán ra, Liên hoan phim Berlin trở thành ngày hội điện ảnh thu hút lượng khán giả đông nhất thế giới.