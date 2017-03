Phim của Trần Anh Hùng ra mắt tại Nhật

"I Come with the Rain", bộ phim hành động đầu tiên của đạo diễn người Pháp gốc Việt Trần Anh Hùng với sự góp mặt của dàn sao nổi tiếng, vừa ra mắt tại Tokyo, Nhật Bản hôm 28/5.

Khởi quay từ tháng 8/2007 tại Philippines với kinh phí 18 triệu USD (320 tỷ đồng), I Come with the Rain dài 90 phút, quy tụ nhiều ngôi sao Âu - Á như Lee Byung Hun (Hàn Quốc), Yakyua Kimura (Nhật Bản), Trần Nữ Yên Khê (Việt Nam), Josh Hartnett (Mỹ, nam diễn viên trong Trân Châu Cảng)... Đây là câu chuyện đầy bạo lực xoay quanh Kline (Josh Hartnett) - cựu cảnh sát Los Angeles đã từ bỏ nhiệm sở và trở thành một thám tử tư. Anh được thuê sang Philippines tìm Shitao (Takyua Kimura), con trai một tỷ phú đầy quyền lực bất ngờ mất tích. Kline lần theo dấu vết tới Hong Kong gặp lại người đồng nghiệp cũ (Dư Văn Lạc) và cặp đôi gangster Su Dongpo (Lee Byung Hun) cùng người tình (Trần Nữ Yên Khê)… Trước đó, trailer quảng cáo cho phim đã được đưa lên Internet từ ngày 18/4. I come whith the rain bắt đầu ra rạp tại Nhật vào ngày 6/6 tới. Cũng trong tháng 6, đạo diễn của Mùi đu đủ xanh, Xích lô... sẽ bắt tay thực hiện dự án phim mang tên Norwegian Wood (Rừng Nauy) chuyển thể từ tiểu thuyết cùng tên của nhà văn Haruki Murakami, dự kiến ra mắt vào năm 2010. Theo Ngọc Trần (VNE/Japantoday)