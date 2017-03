Phim của Trương Nghệ Mưu được chọn tranh giải Oscar

Cả Trương Nghệ Mưu (trái) và Christian Bale đều đang kỳ vọng 1 giải tượng vàng tại Oscar 2012



Lấy bối cảnh thành phố Nam Kinh năm 1937, The flowers of war là câu chuyện về 13 cô gái điếm tình nguyện thay thế các nữ sinh viên đại học đến phục vụ binh sĩ Nhật xâm lược. Việc phim được chọn làm đại diện cho Trung Quốc tại đường đua Oscar lần thứ 84 không nằm ngoài dự đoán bởi ngoài Trương Nghệ Mưu, The flowers of war còn có sự tham gia của nam tài tử Hollywood Christian Bale trong vai một mục sư - người đã che giấu các cô gái điếm và những sinh viên tại nhà thờ của mình.Đây là lần thứ tư một tác phẩm của Trương Nghệ Mưu tham gia tranh giải Oscar. Trước đó Ju Dou (Cúc đậu), Raise the Red Lantern (Đèn lồng đỏ treo cao) và Hero (Anh hùng) đều nhận được đề cử giải Oscar nhưng vị đạo diễn 61 tuổi này vẫn chưa có duyên với tượng vàng.Với kinh phí 90 triệu USD, The flowers of war được thực hiện bằng cả tiếng Hoa và tiếng Anh. Phim đã được giới thiệu tại LHP Toronto và bắt đầu công chiếu 1 tuần từ ngày 24-9 để đáp ứng đủ yêu cầu của giải Oscar.Ngoài những hạng mục chính, Phim nước ngoài hay nhất cũng là một giải thưởng đáng chú ý nhất của Viện Hàn lâm Điện ảnh và Khoa học Mỹ.Năm nay, 40 trên tổng số 65 quốc gia đã gửi phim tham dự giải trong đó có các ứng cử viên nổi bật như A Separation (Chia cắt - Iran), Miss Bala (Mexico), Where do we go now? (Chúng ta đi đâu bây giờ? - Libăng), In Darkness (Trong bóng đêm - Ba Lan), Le Havre (Phần Lan) và Monsieur Lazhar (Canada).Theo NGUYÊN PHẠM (TTO, Hitfix)