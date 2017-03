Phim của Việt kiều áp đảo màn ảnh

Ngoài một số nhận xét rằng phim của các đạo diễn Việt kiều nhìn Việt Nam dưới góc nhìn Việt kiều chứ không thuần Việt thì không thể phủ nhận vai trò của các đạo diễn Việt kiều đối với nền điện ảnh Việt, như Nguyễn Võ Nghiêm Minh, Lưu Huỳnh, Charlie Nguyễn, Victor Vũ, Cường Ngô… Những sản phẩm điện ảnh của họ giúp cho nền điện ảnh Việt Nam tươi sáng, năng động hơn.

Những gương mặt lần đầu trở về

Năm 2013 có thể nói là năm đánh dấu sự trở về của rất nhiều gương mặt đạo diễn Việt kiều mới. Gần nhất là trong tháng 12-2012 vừa qua, đã có bốn dự án phim điện ảnh ra rạp trong năm 2103 của các đạo diễn Việt kiều.

Gương mặt mới nhất là đạo diễn Thiện Đỗ - Việt kiều Mỹ. Thiện Đỗ đang trong quá trình quay bộ phim điện ảnh đầu tay của mình tại Việt Nam với tên gọi Tiền Chùa (Funny Money). Đến nay anh đã thực hiện những bộ phim ngắn, phim tài liệu như: Porcelain, The Fading Light, Breath of Life, An Ordinary Life, Rien-Car-Nation… Trong đó, bộ phim The Fading Light từng được công chiếu tại Tiệc phim ngắn trực tuyến - YxineFF 2011. Tiền Chùa đang thực hiện những cảnh đầu tiên tại TP.HCM.

Không lạ với giới điện ảnh nhưng chưa có nhiều bộ phim chiếu ở Việt Nam là hai tên tuổi Timothy Linh Bùi và Hàm Trần. Trong tháng 12 vừa qua, họ đã cùng trở lại với điện ảnh Việt trong dự án phim Âm mưu giày gót nhọn (How To Fight In Six Inch Heels).

Âm mưu giày gót nhọn bấm máy trong tháng 1 này là bộ phim quy tụ nhiều tên tuổi đạo diễn, nhà sản xuất, diễn viên Việt kiều nhất.

Hàm Trần (Mỹ) từng gây chú ý với giới điện ảnh ở nhiều bộ phim từ phim ngắn đến phim điện ảnh. Anh là đạo diễn của các phim ngắn The Prescription, Pomegranate, The Anniversary… Riêng phim ngắn The Anniversary của anh từng giành được hơn 20 giải thưởng dành cho thể loại phim ngắn tại các liên hoan phim ngắn ở Mỹ. Sau những phim ngắn, Hàm Trần cũng là người dựng phim cho những bộ phim thành công của điện ảnh Việt: Khát vọng Thăng Long, Dòng máu anh hùng, Long Ruồi… Anh từng ngấp nghé thực hiện nhiều bộ phim tại Việt Nam như trong vai trò sản xuất cho bộ phim The Owl And The Sparrow (Cú và Chim Sẻ) cùng với đạo diễn Timothy Linh Bùi. Tuy nhiên, đến thời điểm hiện tại anh mới chính thức bắt tay một dự án điện ảnh tại Việt Nam.

Đồng hành cùng Hàm Trần trong bộ phim Âm mưu giày gót nhọn là nhà sản xuất Timothy Linh Bùi. Anh là cái tên quen với giới mê điện ảnh, với bộ phim nổi tiếng Three seasons (Ba mùa) trong vai trò đồng kịch bản và sản xuất. Bộ phim đã dành ba giải thưởng quan trọng tại liên hoan phim độc lập lớn nhất thế giới - Liên hoan phim Sudance.

Thay đổi đề tài làm phim

Những gương mặt đạo diễn Việt kiều mới có thể xem là một làn gió mới cho điện ảnh Việt. Và họ không chỉ là những gương mặt mới dưới góc độ “nhân sự” cho điện ảnh Việt mà họ còn chọn những câu chuyện trong đời sống hiện đại để khai thác. Càng ngày những đề tài của các đạo diễn Việt kiều gần với thực tế hơn.

Như bộ phim Tiền Chùa là câu chuyện của tình yêu hiện đại với hai diễn viên chính là Vân Trang, Khương Ngọc. Khương Ngọc vào vai một doanh nhân thành công, tự hào về công việc của mình. Anh tình cờ gặp gỡ Vân Trang và cuộc đời của họ có nhiều biến động từ đó. Hành trình đối diện nỗi buồn, xử lý sự cố đã gắn kết họ với nhau...

Ngoài những phim của các tên tuổi đạo diễn Việt kiều mới, những đạo diễn Việt kiều trở về lâu nay vẫn tiếp tục hành trình điện ảnh tại Việt Nam. Rất nhiều phim của các đạo diễn này dự kiến sẽ ra mắt trong mùa phim hè và mùa phim cuối năm 2013 với những đề tài từ cuộc sống hiện đại. Như đạo diễn Nguyễn Võ Nghiêm Minh đang thực hiện bộ phim Nước dựa trên truyện ngắn Nước như nước mắt của nhà văn Nguyễn Ngọc Tư. Còn anh em nhà đạo diễn - diễn viên Charlie Nguyễn và Johnny Trí Nguyễn cùng thực hiện bộ phim võ thuật Bụi đời Chợ Lớn. Song song đó, đạo diễn Charlie Nguyễn cũng bắt tay thực hiện phần hai bộ phim hài Để Mai tính với tên gọi Để Hội tính.

Sau thành công của Thiên mệnh anh hùng và Scandal trong năm qua, sang năm 2013 này đạo diễn Victor Vũ tiếp tục khởi quay bộ phim hài Cô dâu đại chiến phần 2. Và diễn viên Việt kiều Dustin Nguyễn cũng đang thực hiện bộ phim đầu tay của anh trong vai trò đạo diễn là Lửa Phật. Phim còn có sự tham gia của diễn viên đến từ Hollywood Roger Yuan.

Du học đạo diễn rồi về nước làm phim Không chỉ các đạo diễn Việt kiều mà rất nhiều đạo diễn người Việt sau một thời gian học ngành điện ảnh ở nước ngoài đã về nước làm phim. Gần nhất là đạo diễn Ron Nguyễn từ Singapore. Trong những ngày cuối năm 2012, anh về Việt Nam tuyển chọn những vai diễn cho bộ phim Giấc mơ yêu (Dream Love) của anh. Bộ phim ngắn Miss Saigon của anh từng được đề cử chính thức ở một số liên hoan phim quốc tế. Dự kiến Giấc mơ yêu sẽ ra mắt tại Việt Nam và Singapore trong năm 2013.

