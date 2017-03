Phim hài 18+ “Bad Grandpa” đánh bại “Gravity”

Top 10 phim ăn khách nhất Bắc Mỹ tuần qua:



1. Bad Grandpa - 32 triệu USD



2. Gravity – 20,3 triệu USD



3. Captain Phillips –11,8 triệu USD



4. The Counselor – 8 triệu USD



5. Cloudy With a Chance of Meatballs 2 – 6,1 triệu USD



6. Carrie – 5,9 triệu USD



7. Escape Plan – 4,34 triệu USD



8. 12 Year a Slave – 2,15 triệu USD



9. Enough Said – 1,55 triệu USD



10. Prisoners – 1,06 triệu USD