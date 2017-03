Phim hài, hoạt hình rồng rắn ra rạp hè 2013

Dự kiến sẽ có hơn 50 phim Hollywood ra rạp trong mùa hè 2013. Trong đó, Hollywood luôn nắm bắt cơ hội tung ra những bộ phim hài, hoạt hình đánh vào khán giả là các bạn học sinh, sinh viên và gia đình trong kỳ nghỉ dài ngày.

Phim hài với nhiều trò vui bất tận

Bộ phim hài được mong đợi nhất mùa hè này là The Hangover 3 (ra rạp 24-5). Với hai phần trước, The Hangover đã thu về cho Warner Bros hơn 1 tỉ USD. Chính vì thế, không dại gì hãng phim này không rót tiền cho đạo diễn Todd Phillips trong phần ba. Ngay khi phần hai vừa công chiếu trong dịp hè 2011 khoảng năm ngày, doanh thu của phim đã đạt 200 triệu USD. Với số tiền này, đạo diễn Todd Phillips từng công bố đã đủ để ông bắt tay cho phần ba, cũng là phần chương cuối cùng của ba người bạn: nha sĩ Stu (Ed Helms), chàng giáo viên Phil (Bradley Cooper) và chàng béo Alan (Zach Galifianakis).

Với phần cuối cùng này, bộ phim được quay ở Las Vegas, Arizona, Los Angeles (Mỹ). Tên gọi của các thành phố này cũng đủ làm người xem hiểu sẽ có những trò vui bất tận kèm theo là những hậu quả tai hại chứ không có tiệc cưới, tiệc chia tay thời độc thân… Todd Phillips từng trả lời rằng ông cố tình đưa những chi tiết nghiêm trọng hơn trong phần cuối cùng. Ba chàng trai trong phim có xu hướng đi vào con đường tối tăm với nhiều cảnh, ngôn ngữ: bạo lực, khỏa thân, rượu, ma túy… hơn. Chính vì thế, tại Mỹ, The Hangover 3 được dán nhãn R đồng nghĩa với việc phim sẽ có các lời tục, có cảnh khỏa thân, sử dụng các chất kích thích… và không dành cho người dưới 17 tuổi mà không có cha mẹ hoặc người giám hộ đi cùng.

Thế giới trong phim hoạt hình Epic sẽ là một thế giới gần như thế giới thật, nơi mà cuộc chiến giữa thiện và ác không bao giờ dừng lại. Ảnh: MEGASTAR

Là một phim về đề tài tận thế nhưng This is the End lại không phải là những cảnh đau thương, nghiêm túc. Cặp đôi đạo diễn Seth Rogen và Evan Goldberg sẽ chào mùa phim hè tràn ngập phim đại họa bằng những tình huống tận thế hài hước, nhất là khi các ngôi sao tự đóng vai của chính mình. Theo lời đạo diễn Seth Rogen thì dù phim tận thế nhưng bảo đảm sau khi xem phim xong khán giả có thể yêu đời, yêu cuộc sống thực này hơn.

Một bộ phim có nhiều yếu tố hài hước cùng có chàng diễn viên Johnny Depp khiến khán giả phải đón chờ vào mùa hè này là The Lone Ranger. Đây là câu chuyện về một chiến binh tinh thần của thổ dân châu Mỹ Tonto (Johnny Depp) cùng hợp tác với một người thi hành luật John Reid (Armie Hammer) để chống lại xã hội miền Tây của Mỹ đang bị tha hóa. Những pha hài hước sẽ đến khi hai người hùng bất đắc dĩ với cá tính hoàn toàn trái ngược này hợp tác cùng nhau.

Nhiều phim hoạt hình mới toanh

Nếu những bộ phim hài hè 2013 chủ yếu dành cho người lớn thì những khán giả nhỏ tuổi cũng có rất nhiều chọn lựa trong mùa hè này với hàng loạt phim hoạt hình. Trong đó khán giả trông chờ nhất là những con minion da vàng trong phần hai bộ phim Despicable Me. Ở phần phim này, nhân vật tên trộm tinh quái Gru đã từ bỏ quá khứ để toàn tâm nuôi dạy ba cô con gái nuôi trong vai trò người cha mẫu mực. Thế nhưng liên minh chống kẻ ác toàn cầu đã bắt cóc anh và bắt Gru phải ra tay ngăn chặn một kẻ sắp thâu tóm thế giới. Từng trailer của bộ phim Despicable Me đã được khán giả xem với hàng triệu lượt bởi các ca khúc rap nhạc nền và các con minion lóc chóc xinh xắn.

Mùa hè này, những nhà làm phim hoạt hình cũng rất khéo chiều lòng khán giả nhí khi cho ra mắt hai bộ phim hoàn toàn mới mẻ là Epic và Turbo.

Epic được thực hiện từ bàn tay tài ba của đạo diễn Chris Weige, một người đứng sau thành công của loạt phim hoạt hình ăn khách Ice Age. Phim có hình mẫu nhân vật lấy cảm hứng từ tác phẩm The Leaf Men and the Brave Good Bugs (1996) của William Joyce, tuy nhiên phần lớn nội dung đã được hư cấu thêm.

Ngược lại với Epic, Turbo là câu chuyện thực tế hơn khi kể về một chú ốc sên với mơ ước trở thành tay đua kiệt xuất nhất thế giới. Chính niềm đam mê này khiến cho chú ốc sên trở nên xa lạ và tách biệt với cộng đồng ốc sên chậm chạp và thận trọng. Sau một tai nạn kỳ lạ do khí nitơ ôxit, Turbo bỗng nhiên có được khả năng chạy như bay với một tốc độ phi thường… Bên cạnh Epic (31-5), Despicable Me 2 (3-7), Turbo (19-7) thì các bộ phim hoạt hình: Monster University (21-6), The Smurfs 2 (31-7)… cũng là những lựa chọn hay cho khán giả.

Hàn Quốc, Trung Quốc cạnh tranh Hollywood Mùa hè 2013 không còn thế độc tôn của Hollywood nữa, mà rất nhiều nhà sản xuất phim từ các nền điện ảnh Hàn Quốc, Trung Quốc… cũng ra mắt những phim bom tấn cho mùa hè. Chẳng hạn, điện ảnh Trung Quốc đánh dấu bằng bộ phim Saving General Yang (Giải cứu tướng gia) ca ngợi công lao của trung liệt công thần Dương gia tướng (Dương Nghiệp) dưới triều nhà Tống. Còn điện ảnh Hàn Quốc lại công chiếu bộ phim The Gifted Hand (Bàn tay ngoại cảm) với câu chuyện về một chàng trai có khả năng ngoại cảm đặc biệt. Và điện ảnh Hàn Quốc còn ra rạp hàng loạt bộ phim tình cảm, hài hước: Điều kỳ diệu trong phòng giam số 7, Nghệ thuật cua trai…

QUỲNH TRANG