Phim Hàn che cảnh nhạy cảm bằng biểu tượng vui

Bộ phim High Kick 3 - The Revenge of the Short Legged (Gia đình là số 1) đang phát sóng trên đài MBC đã khiến nhiều khán giả ngạc nhiên xen lẫn thích thú khi những cảnh nhạy cảm được che chắn bằng biểu tượng mặt cười ngộ nghĩnh.

Loạt ảnh nhạy cảm được nhóm thực hiện che chắn bằng biểu tượng mặt cười - Ảnh: Asian-drama Trước đó, tập thứ 6 phát sóng vào ngày 27-9-2011 đã khiến không ít người xem phẫn nộ khi cảnh quay nữ diễn viên Baek Jin Hee kéo váy ra trị thương dù đã được dùng hiệu ứng làm nhòe nhưng vẫn để lộ đồ lót và vòng 3 của cô. Mặc dù nhóm sản xuất High Kich 3 giải thích rằng khi đó Baek Jin Hee đã mặc thêm một lớp bảo vệ nhưng những tranh cãi xung quanh cảnh quay này vẫn không dừng lại. Nhiều khán giả cho rằng bộ phim hài này được chiếu trong khoảng thời gian cả gia đình cùng xem truyền hình nên những cảnh như vậy thực sự không phù hợp. Rút kinh nghiệm từ vụ việc này, những cảnh quay tương tự trong tập 7 đã được nhóm thực hiện “che chắn” lại bằng biểu tượng mặt cười thật lớn. Cảnh quay Baek Jin Hee chữa trị vết thương ở vòng 3 và cảnh Ahn Nae Sang bị chủ nợ truy đuổi, té xuống cầu thang trong tình trạng khỏa thân hoàn toàn vì đang tắm dở dang đều có một mặt cười thật to che chắn lại thay vì dùng cách làm mờ như những cảnh trước đó. Cách xử lý này đã nhanh chóng nhận được những phản ứng tích cực từ khán giả vì nó tạo cảm giác dễ chấp nhận hơn và khiến phim vui hơn. Đây cũng là một cách làm đáng khen ngợi thay vì để trẻ em xem những cảnh không nên xem hay phải cắt bớt những cảnh nóng khiến bộ phim trở nên “thiếu trước, hụt sau”. High Kick 3 là phần tiếp theo của loạt phim truyền hình gia đình ăn khách của đài MBC được làm theo dạng sitcom (hài kịch tình huống). Nội dung phim xoay quanh những câu chuyện hài hước trong gia đình, đặc biệt tập trung vào tình bạn, tình yêu, tình gia đình những người trẻ. Phim có sự tham gia của Ahn Nae Sang, Baek Jin Hee, Yoon Yoo Sun, Yoon Kye Sang, Lee Jong Suk, Seo Ji Suk… Theo Thiên Hương (TTO / Asian-drama)