Phim Hàn được vinh danh tại LHP Venice

Pieta kể về Kang Do, một tay chuyên đòi nợ tàn bạo sẵn sàng trừng trị tất cả những ai không trả được tiền. Mọi chuyện thay đổi cho đến khi hắn gặp một phụ nữ bí ẩn tự nhận là mẹ hắn.

Khi lên bục nhận giải thưởng cao quý của LHP Venice, đạo diễn Kim Ki-duk đã hát một bài hát “Arirang” truyền thống của Hàn thay cho lời phát biểu. Sau đó, ông nói với phóng giới truyền thông rằng: “Bài hát này người Hàn chúng tôi thường hát khi buồn, khi cảm thấy cô đơn, cảm thấy tuyệt vọng nhưng chúng tôi cũng hát khi hạnh phúc”. Khi được hỏi ông cảm thấy thế nào khi nhận được giải thưởng này, đạo diễn Kim Ki-duk đã hôn lên bức tượng Sư tử vàng như câu trả lời.

Đạo diễn Kim Ki-duk

Giải Sư tử bạc dành cho đạo diễn xuất sắc thuộc về Paul Thomas Anderson với The Master, bộ phim lấy cảm hứng từ người khai sinh giáo phái Scientology - L. Ron Hubbard. Hai diễn viên Joaquin Phoenix và Philip Seymour Hoffman chia nhau giải Nam diễn viên xuất sắc với vai diễn trong phim này. Diễn viên Philip Seymour Hoffman thay đạo diễn và diễn viên còn lại nhận giải vì tất cả đã đến LHP Toronto để quảng bá phim.



Giải Nữ diễn viên xuất sắc nhất đã thuộc về Hadas Yaron trong phim Fill the Void. Phim kể về cô gái trẻ bị giằng xé giữa một bên là tình yêu, một bên là nghĩa vụ gia đình. "Paradise: Faith" của nhà làm phim Áo - Ulrich Seidl - đoạt giải của ban giám khảo.



Một số giải thưởng khác cũng được trao tại buổi lễ như: giải Biên kịch xuất sắc nhất dành cho Olivier Assayas với bộ phim Apres Mai, giải Quay phim xuất sắc nhất trao cho Daniele Cipri với phim E Stato Il Figlio. Nam/ Nữ diễn viên nổi bật nhất: Fabrizio Falco (It was the Son) và Marco Bellocchio (Dormant Beauty). Kịch bản xuất sắc: Something in the Air của Olivier Assayas (Pháp). Kỹ xảo: Cipri (It was the Son)…

Theo M.Khuê (NLĐO / Reuters)