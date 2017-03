Phim hành động ồ ạt vào Việt Nam

Trước nay, mùa hè vốn là “lãnh địa” của các phim hành động thuộc hàng siêu phẩm với kinh phí đầu tư khổng lồ, dàn diễn viên hạng A, sử dụng kỹ xảo tân tiến nhất. Phim đạt doanh thu lớn, đồng thời hứng chịu không ít lời chê bai từ giới phê bình.

Tình hình xoa dịu hơn đối với những phim trình chiếu vào các thời gian còn lại trong năm, không bị chi phối bởi yếu tố cần có của một phim hành động hè và được đánh giá có sự đầu tư tốt hơn trong nội dung.

Ra rạp sớm nhất là Max Payne, bộ phim hành động, tâm lý tội phạm được đạo diễn John Moore chuyển thể từ một game cùng tên. Phần xử lý hình ảnh trích từ nội dung game khiến bộ phim mang màu sắc u ám và tăm tối. Max Payne do Mark Wahlberg thủ vai là một cảnh sát bị gài bẫy, trở thành kẻ bị tình nghi gây ra cái chết của đồng đội. Những ngày sau đó, Payne dấn sâu vào cuộc thanh trừng giang hồ của giới xã hội đen, và tự dằn vặt mình trên con đường trả thù những kẻ sát hại vợ con anh trước đó.

Nối tiếp Max Payne là hai phim hành động đến từ Hong Kong – Connected tên tiếng Việt: Xin đừng gác máy của đạo diễn Trần Mộc Thăng và Sniper của đạo diễn Dante Lam. Đáng chú ý hơn là Connected, phim châu Á đầu tiên làm lại từ phim gốc do Hollywood sản xuất năm 2004: Cellular. Nữ diễn viên khả ái Từ Hi Viên đảm nhiệm vai bà mẹ trẻ mà ngôi sao điện ảnh Kim Bassinger từng thủ vai . Trong phim, cô bị bắt cóc và tìm cách kết nối ra bên ngoài bằng chiếc điện thoại đã bị đập vỡ. Điều lạ lùng, phiên bản châu Á làm lại từ một phim bom tấn Hollywood nổi tiếng toàn cầu nhờ kịch bản hấp dẫn, khi ra mắt vẫn rất ăn khách tại Hong Kong.

Tuy nhiên, đình đám nhất là sự trở lại của điệp viên James Bond mang bí danh 007 trong tập mới nhất mang tựa Quantum of Solace, cũng là tên một truyện ngắn trong tập For Your Eyes Only của Ian Fleming, xuất bản năm 1960.

Tập phim thứ 22 về nhân vật điệp viên nổi tiếng nhất màn ảnh, được bắt đầu từ cái chết của Vesper, người yêu Bond. Bond cùng ‘M’ thẩm vấn Mr. White, cố gắng tìm tông tích của tổ chức bí mật đã gây sức ép lên Vesper. Sự tình cờ đã đưa anh đến Haiti gặp Camille, người phụ nữ xinh đẹp có mối hận thù với Dominic Greene, tay thương gia độc ác đội lốt nhà hảo tâm và tổ chức Quantum.

Nhiệm vụ sau đó đưa Bond tới Austrlia, Italy và Nam Mỹ. Tại đây, anh phát hiện Greene có âm mưu thống trị một trong những tài nguyên thiên nhiên quan trọng nhất thế giới, đồng thời thương lượng với tướng lưu vong Medrano lật đổ chính quyền địa phương.

Một tin vui dành cho các fan của James Bond: Việt Nam nằm trong số các quốc gia trình chiếu Quantum of Solace cùng lúc với Bắc Mỹ vào ngày 14/11, chỉ sau Anh Quốc và Ấn Độ. Theo đó, đây là bộ phim nhập về Việt Nam đầu tiên có thời gian trình chiếu cùng lúc với thế giới.

Với các siêu phẩm trên, màn ảnh tràn ngập các pha rượt đuổi, bắn giết và đánh đấm bạo lực. Điều này một lần nữa khiến dư luận lưu tâm về trách nhiệm của các nhà nhập phim trong việc đưa ra khuyến cáo cho khán giả. Tuy nhiên, các nhà nhập phim vẫn tiếp tục… phớt lờ.

Trong khi, Max Payne chiếu ở Bắc Mỹ có hẳn một dòng khuyến cáo: Phim có nội dung bạo lực: bắt giết, sử dụng chất gây nghiện cùng một số hình ảnh tình dục và ngôn ngữ thô tục.

Quantum of Solace cũng có khuyến cáo tương tự. Nhưng khi nhập về Việt Nam, những dòng khuyến cáo được đơn vị nhập phim nhẹ nhàng… cắt bỏ, với lý do đây là hệ thống phân loại, khuyến cáo của nước ngoài. Theo các đơn vị nhập phim, trách nhiệm khuyến cáo người xem thuộc về cơ quan cấp phép nhập phim. Và “con thuyền” về hệ thống phân loại phim, khuyến cáo khán giả trước khi mua vé tiếp tục bị thả trôi không bờ bến.