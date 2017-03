Phim hay nhất Oscar 2011 về đến Việt Nam

"The King's Speech" được coi là hiện tượng của Oscar 2011 với 4 tượng vàng danh giá trên tổng số 12 đề cử cho Phim hay nhất, Đạo diễn xuất sắc nhất, Nam diễn viên chính xuất sắc nhất và Kịch bản gốc hay nhất. Phim được giới phê bình chấm điểm A, mức cao nhất dành cho một tác phẩm điện ảnh và được đánh giá là "một tuyệt tác cần phải xem".









Theo Hạnh Phương (VNN)



Sau một thời gian dài đàm phán với nỗ lực mang đến cho khán giả VN cơ hội thưởng thức những bộ phim nghệ thuật đỉnh cao của điện ảnh thế giới, nhà phát hành MegaStar vừa cho hay đã giành được quyền phát hành độc quyền "The King's Speech" tại thị trường VN. Mặc dù lễ trao giải Oscar đã kết thúc cách đây gần 4 tháng và nhằm trúng vào mùa phim lớn nhất trong năm của Hollywood nhưng "The King's Speech" vẫn được sắp xếp ra rạp vào ngày 10/6 tới đây, cùng thời điểm ra rạp với bom tấn Super 8.Đây thực sự là một thách thức bởi chi phí nhập phim độc lập vốn đã cao nhưng lại là cú mạo hiểm về mặt thương mại. Thứ nhất, phim nghệ thuật rất kén khán giả. Thứ hai, một lượng công chúng nhất định quan tâm đến các phim đoạt giải Oscar, bằng nhiều cách khác nhau đã xem "The King's Speech" cách đây khá lâu. Tuy nhiên, đại diện nhà phát hành tại VN cho VietNamNet hay họ rất tin tưởng rằng bộ phim này vẫn có một lượng công chúng riêng của nó.Vậy là sau hàng loạt đề cử Oscar 2011 cho Phim hay nhất như: True Grit, Black Swan, Winter’s Bone, 127 Hours, Inception và The Fighter, bộ phim được chờ đợi nhất và cũng có thành tích cao nhất tại giải thưởng điện ảnh Hàn lâm Mỹ cũng đã kịp đến với khán giả VN. Trước đó, một nhà phát hành phim ngoại lớn tại VN đã từng tiếp cận với "The King's Speech" nhưng đã quyết định không nhập về với suy nghĩ rằng phim bộ phim này sẽ khó bán vé.