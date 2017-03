Phim hè 2011: Ngoại vẫn thắng thế

Không khác những mùa hè trước, mùa phim hè năm nay tràn ngập các rạp vẫn là những phim bom tấn của điện ảnh Mỹ.

Dập dìu phim ngoại

Mở màn sớm nhất là Thor vào cuối tháng 4, còn hiện đang làm mưa làm gió ở các rạp là Cướp biển vùng Caribbean 4: Phía những thủy triều lạ (Pirates of the Caribbean 4: On Stranger Tides). Và ngày 26-5, bộ phim được khán giả nhiều lứa tuổi mong chờ là Kungfu Panda 2 đã ra mắt báo chí để chính thức ra rạp ngày Quốc tế Thiếu nhi 1-6. Tiếp sau đó là hàng loạt phim bom tấn dành cho mùa hè của điện ảnh Mỹ: Cowboys & Aliens, Captain America: The First Avenger, X-Men: First Class...

Tuy nhiên, hầu hết phim bom tấn mùa hè này của Hollywood đều ăn theo danh tiếng những phim cũ từng đạt doanh thu cao kỷ lục trước đó. Lượng phim ăn theo các siêu phẩm cũ trong mùa hè này rất cao. Có chín phim làm tập hai: Cars, Kungfu Panda, Sherlock Holmes, Happy Feet…; năm phim làm tiếp tập ba là: Transformers, Paranormal Activity, Alvin and the Chipmunks… Các phim khác đều từ tập bốn trở đi: Pirates of the Caribbean, Mission Impossible; Spy Kids, Harry Potter… Đặc biệt, các phần sau được làm lại đều có thêm phiên bản 3D để thu hút khán giả.

Kungfu Panda 2 thu hút khán giả nhưng vẫn chỉ là chú gấu bụng bự cũ trong một câu chuyện mới. Ảnh: MEGASTAR

Có thể nói điện ảnh hè Hollywood năm nay nở rộ đề tài phim anh hùng, siêu nhân. Bên cạnh các người hùng cũ như cướp biển Jack Sparrow, phù thủy Harry Potter, gấu trúc bụng bự… với những hình ảnh mới, những cuộc phiêu lưu mới; hè này, Hollywood rất chú trọng khai thác những câu chuyện cũ như trường hợp Thần sấm Thor (đã khởi chiếu) hay thế giới xì-trum trong The Smurf (phát hành tại VN ngày 6-8...).

Ngoài việc thưởng thức các bộ phim bom tấn được soạn lại, khán giả vẫn có thêm nhiều lựa chọn mới. Đặc biệt, hai bộ phim vừa giành hai giải phim xuất sắc nhất tại Lễ trao giải Oscar và Liên hoan phim Cannes sẽ có mặt tại các rạp VN mùa hè này. Đầu tiên là tác phẩm điện ảnh Anh The King’s Speech (Bài diễn thuyết của nhà vua) với bốn giải Oscar: phim xuất sắc nhất, nam diễn viên chính xuất sắc, đạo diễn xuất sắc và kịch bản gốc xuất sắc sẽ ra rạp vào ngày 10-6; tiếp đó là The Tree of Life (Cây đời) vừa đoạt Cành Cọ Vàng cho phim xuất sắc nhất tại Cannes sẽ ra rạp ngày 8-7.

Đìu hiu phim Việt

Mặc cho phim ngoại kéo nhau ra rạp rầm rộ, thị trường phim Việt mùa hè năm nay e chừng còn đìu hiu hơn năm trước. Năm ngoái, ngay sau mùa phim tết, nhiều dự án phim đã được bắt tay thực hiện và cho ra sản phẩm. Những phim này đã kịp công chiếu trong mùa phim hè. Doanh thu khoảng 30 tỉ đồng của Để Mai tính trở thành con số đáng mơ ước, đồng thời thành bước nhảy cho mùa phim giáng sinh với: Giao lộ định mệnh, Cánh đồng bất tận, Sài Gòn bước nhảy, Khát vọng Thăng Long… Năm nay, chỉ có hai phim Việt dự kiến ra rạp mùa hè này. Đó là: Giữa hai thế giới và Long ruồi.

Thực tế, cho đến thời điểm này, mới chỉ bộ phim kinh dị Giữa hai thế giới có áp phích chính thức cho phim và ngày chiếu cụ thể. Theo kế hoạch, phim Long ruồi sẽ ra rạp vào ngày 26-8 nhưng theo thông tin trên nhiều báo, phía nhà sản xuất cho biết có thể phim sẽ không chiếu kịp vào dịp Quốc khánh mà đành hẹn lại khán giả vào dịp tết Nguyên đán.

Quà cho các bé nhân ngày Quốc tế Thiếu nhi Bộ phim Kungfu Panda 2 ra rạp đúng vào ngày Quốc tế Thiếu nhi 1-6. Nhân dịp này, rất nhiều cụm rạp tổ chức tặng quà khi xem phim. Tại ba cụm rạp của Galaxy, bất kỳ trẻ em dưới 15 tuổi nào đến xem phim trong ngày 1-6 (từ 17 giờ đến 19 giờ 30) đều được nhận ngay những quả bong bóng và được tham gia các hoạt động: xem biểu diễn tạo hình bóng nghệ thuật, chụp ảnh lưu niệm miễn phí… Tại BHD Star Cinema 3/2, 400 khán giả đầu tiên mua vé xem phim Kungfu Panda phần 2 (3D) sẽ nhận được vé mời tham dự tiệc Chào mừng ngày Quốc tế Thiếu nhi được tổ chức lúc 17 giờ ngày 1-6 tại rạp. Nhóc Nicolas, bộ phim về cậu bé Nicolas tinh nghịch, đạt doanh thu cao nhất năm 2009 tại Pháp sẽ chính thức được phát hành ở Việt Nam ngày 27-5 tại: Platinum, Ngọc Khánh và Trung tâm Chiếu phim quốc gia Láng Hạ (Hà Nội) và từ ngày 17-6 tại các rạp: BHD Star Cinema 3/2 và Thăng Long Cinema (TP.HCM)

QUỲNH TRANG