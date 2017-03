Phim “hoàng tử teen” vượt qua “vua nhạc pop” về doanh thu

Bộ phim mang tên Justin Bieber: Never say never (Justin Bieber: Không bao giờ nói không) do Jon M. Chu đạo diễn, được phát hành dưới dạng 3D do Hãng Paramount sản xuất. Bộ phim vừa ra mắt hôm 9-2 vừa qua tại 300 rạp chiếu Mỹ. Nội dung phim tập trung vào cuộc đời và sự nghiệp của Justin Bieber từ thời thơ ấu đến khi trở thành một ngôi sao nhạc pop.

Tính đến ngày 21-3 (giờ địa phương), bộ phim đã mang về hơn 72,2 triệu USD từ các phòng vé ở Mỹ sau sáu tuần. Con số này đã chính thức vượt qua kỷ lục 72,1 triệu USD mà bộ phim tài liệu This is it của Michael Jackson lập ra vào năm ngoái.

Tuy nhiên, This is it vẫn giữ kỷ lục là bộ phim tài liệu âm nhạc có doanh thu trên toàn thế giới cao nhất khi thu về 189,1 triệu USD ở nước ngoài trong tổng số 261,2 triệu USD. Đây là một kỷ lục khó ai phá vỡ vì doanh thu của những bộ phim tài liệu ca nhạc ở nước ngoài thường không cao. Điển hình là bộ phim của Justin Bieber chỉ thu về 10,8 triệu USD ở nước ngoài, anh em nhà Jonas 4 triệu USD hay bộ phim tài liệu âm nhạc của Miley Cyrus chỉ thu về 5 triệu USD ở nước ngoài trong khi doanh thu ở Mỹ là 65 triệu USD.

Tuy nhiên, Hãng Paramount tin rằng bộ phim của Justin Bieber có thể cán mốc 20 triệu USD doanh thu quốc tế trong thời gian tới.

