Phim hoạt hình 3D đầu tiên của Trung Quốc

Đạo diễn Greg Manwaring của Little Big Panda cho biết, câu chuyện xảy ra tại một vùng rừng núi Trung Quốc, khi loài gấu trúc đang phải đối mặt với nguy cơ bị diệt chủng. Một chú gấu trúc nhỏ bé, nhưng vô cùng dũng cảm, đã đứng lên cùng với các bạn gánh vác sứ mệnh giải cứu cả loài thoát khỏi những mối nguy hiểm rình rập.



Không giống như những bộ phim hoạt hình 3D của thế giới trước đây khi các nhân vật chủ yếu được tạo ra trên máy tính, toàn bộ nhân vật cùng phần cảnh nền của Little Big Panda đều được vẽ bằng tay, chỉ sử dụng kỹ thuật 3D để tạo hiệu ứng hình ảnh.



Được biết, rất nhiều người nổi tiếng trong giới giải trí, truyền hình Trung Quốc được mời lồng tiếng cho các nhân vật Little Big Panda như phát thanh viên của đài CCTV Zhao Zhongxiang, bình luận viên thể thao Huang Jianxiang, nam ca sĩ He Jiong, nữ ca sĩ Xie Na…



Được làm trong 5 năm, đây là dự án phim hợp tác của Trung Quốc với Đức, Pháp và Bỉ, có tổng kinh phí đầu tư lên tới 350 triệu nhân dân tệ (khoảng 51,5 triệu USD), Little Big Panda được ghi nhận là bộ phim hoạt hình đắt giá nhất trong lịch sử điện ảnh Trung Quốc.





Theo Phạm Hải (TNO)