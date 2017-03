Phim Hollywood đầu tiên của Lý Băng Băng

Tiểu thuyết Tuyết Hoa và cây quạt bí mật (Snow Flower and the secret fan) của nhà văn gốc Hoa Lisa See (NXB Hội Nhà Văn phát hành ở Việt Nam qua bản dịch của Lê Văn Tân) vừa được đạo diễn Hoa kiều Vương Dĩnh chuyển thể sang điện ảnh với hai nữ diễn viên chính Lý Băng Băng và Jun Ji Hyun cùng ngôi sao Hollywood Hugh Jackman (nổi tiếng với phim Người sói).

Lý Băng Băng và Hugh Jackman trong một cảnh quay



Nội dung phim kể về mối quan hệ đặc biệt giữa nàng tiểu thư nhà giàu Bách Hợp và cô gái nghèo Tuyết Hoa. Hôm Bách Hợp lên kiệu hoa về nhà chồng, Tuyết Hoa đã lén tặng nàng một cây quạt có những dòng chữ thổ lộ tình cảm của mình. Lúc đầu vai Bách Hợp thuộc về Chương Tử Di nhưng do phát sinh vài bất đồng trong việc sản xuất (mà cô là một đối tác) nên đạo diễn Vương Dĩnh mời Lý Băng Băng thế vai.



Tuy trước đây đã có mặt trong bộ phim Mỹ Vua Kungfu nhưng Tuyết Hoa và cây quạt bí mật mới là tác phẩm đầu tiên Lý Băng Băng đóng vai chính trên màn ảnh Hollywood. Cùng với “cô nàng ngổ ngáo” Hàn Quốc Jun Ji Hyun (vai Tuyết Hoa), cô đã dành hai tháng trau dồi thêm tiếng Anh vì trong phim tuy bối cảnh Trung Quốc nhưng lời thoại bằng tiếng Anh.



Bộ phim lên lịch công chiếu tại Mỹ vào ngày 15-7, cạnh tranh với những siêu bom tấn như Ðại chiến robot 3 (Transformers 3) và Harry Potter phần 7 tập 2.



