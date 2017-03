Phim Israel chiến thắng tại Liên hoan phim Tokyo

(Theo Reuters, BBC, TTO)



Intimate Grammar - bộ phim nói về cậu bé Aaron đã không chịu lớn trong ba năm, trong bối cảnh đầu những năm 60 của Israel, là con trai của một nạn nhân sống sót trong vụ thảm sát người Do Thái - đã vượt qua 15 bộ phim khác đến từ trên 80 quốc gia và vùng lãnh thổ để nhận được giải thưởng Sakura Grand Prix (giải thưởng lớn Hoa Anh Đào) với trị giá 50.000 USD.Bộ phim dựa vào cuốn tiểu thuyết Book of Intimate Grammar (Cuốn sách về ngữ pháp gần gũi) của David Grossman.Đạo diễn Nir Bergman nói rằng cuốn tiểu thuyết đã đem đến cho ông một cảm xúc dữ dội cứ như là đang đọc về cuộc đời của chính ông. "Tôi yêu những nhân vật trong tiểu thuyết và nghĩ rằng chúng xứng đáng để đưa lên màn ảnh" - ông chia sẻ.Đây là lần thứ hai đạo diễn Nir Bergman nhận được giải thưởng danh giá này của LHP Tokyo. Trước đó năm 2002, ông đã chiến thắng với bộ phim Broken Wings (Cánh vỡ).Trong khí đó Phạm Băng Băng của Trung Quốc chiến thắng giải nữ diễn viên xuất sắc nhất trong bộ phim Buddha Mountain (Núi Quan Âm) của đạo diễn Lý Ngọc. Nam diễn viên xuất sắc nhất thuộc về Wang Qian-yuan trong bộ phim The Piano in a Factory (Cây dương cầm trong xưởng) của đạo diễn Zhang Meng.Đạo diễn xuất sắc nhất được trao cho đạo diễn người Pháp Gilles Paquet-Brenner với bộ phim Sarah's Key (Chìa khóa của Sarah) - nói về số phận của một gia đình Do Thái trong chiến tranh thế giới lần thứ 2. Bộ phim này của đạo diễn Gilles Paquet-Brenner cũng giành được giải khán giả bình chọn.N.X.