Phim kinh dị Mỹ: Nỗi khiếp hãi bước vào đời thực

Rạp Việt đang chiếu cùng lúc hai bộ phim kinh dị Mỹ là Dark Skies (Bầu trời đen) và The Haunting in Connecticut 2: Ghosts of Georgia (Bí ẩn ở Georgia). Cả hai bộ phim đều nhận được phản hồi khen ngợi của khán giả về mức độ chân thật và rùng rợn.

Từ câu chuyện có thật

Rất nhiều phim kinh dị luôn dùng những cụm từ “dựa trên câu chuyện có thật” để kéo khán giả đến rạp. Bởi ngoài những yếu tố như bóng ma, hiện tượng huyền bí, linh hồn… thì sự bảo chứng từ hiện thực càng kích thích tò mò và nỗi sợ của khán giả.

Vào cuối năm 2012 và đầu năm 2013 vừa qua, hai bộ phim kinh dị ra rạp Việt là The possession (Đánh cắp linh hồn) và Mama (Mẹ ma) đều được quảng cáo là dựa trên chuyện có thật. Và cũng tương tự như The Possession, Mama, phần hai của bộ phim The Haunting in Connecticut đang chiếu rạp với tựa The Haunting in Connecticut 2: Ghosts of Georgia cũng quảng cáo rằng đây là “Câu chuyện tâm linh ghê rợn dựa trên chuyện có thật”.

Nỗi sợ trong phim kinh dị thường đến cùng lúc cuộc sống hằng ngày của các nhân vật bị bất trắc - cảnh trong phim The Haunting in Connecticut 2: Ghosts of Georgia. Ảnh: BLOGSPOT

The Haunting in Connecticut 2: Ghosts of Georgia lấy chất liệu từ câu chuyện đã từng xuất hiện trong một đoạn phim tài liệu trên kênh Discovery. Gia đình Wyrick trong phim là gia đình có thật và phim cũng giữ nguyên những tên tuổi các thành viên trong gia đình như Heidi, Andy, Joyce… Gia đình này chuyển đến một ngôi nhà cũ ở bìa rừng Georgia. Và ở đây, cô bé Heidi đã làm bạn với một hồn ma lớn tuổi, rồi cả gia đình đã trải qua nhiều điều kỳ bí.

Đạo diễn của The Haunting in Connecticut 2: Ghost of Georgia không ai khác là Tom Elkins - đạo diễn nổi tiếng của dòng phim kinh dị. Đạo diễn này đã chia sẻ bí quyết để cả hai phần The Haunting in Connecticut thu hút khán giả là “ngoài dựa trên những sự kiện có thật đã từng xuất hiện đồng thời trên kênh Discovery, phim có sự pha trộn giữa những hiện tượng đáng sợ và tình cảm gia đình thiêng liêng”.

Ma quỷ song hành cùng nỗi lo

Quả đúng như vậy, những dữ kiện có thật trong phim kinh dị tâm linh chỉ là chất liệu, còn hầu hết những cảnh làm khán giả sợ hãi, lúc những bóng trắng xuất hiện chính là khi các nhân vật trong phim đạt đến tột cùng của sự cô đơn, trơ trọi. Điều này đúng với thực tế tâm lý con người, khi cô đơn, bế tắc thì nỗi sợ, nỗi buồn càng dễ đến xâm chiếm và trú ngụ. Bên cạnh đó, ngay ở những khoảnh khắc đáng sợ này, các nhà làm phim kinh dị còn kết hợp nhiều yếu tố khác để khán giả đạt đến sự sợ hãi cao hơn như: khung cảnh âm u, vùng đất tối tăm, ánh sáng mờ mờ; âm thanh trong phim u u từ xa vọng lại… Và càng cao trào thì những cảnh kinh dị càng diễn ra nhanh vào lúc khán giả ít bất ngờ nhất. Ở hầu hết các bộ phim kinh dị mà cụ thể là The Haunting in Connecticut 2: Ghost of Georgia, các linh hồn chỉ biến mất, hết ám ảnh khi các thành viên trong gia đình đoàn kết, thẳng thắn chia sẻ và hiểu được những nỗi sợ, ám ảnh của nhau.

Không quảng cáo dựa trên chuyện có thật nhưng bộ phim Dark Skies được bảo chứng bởi những nhà làm phim kinh dị hàng đầu với những loạt phim kinh dị: Paranormal Activity, In Insidious, Sinister… Dark Skies kể chuyện một gia đình nhỏ ở ngoại ô. Cuộc sống của gia đình này đã trở thành cơn ác mộng kể từ khi những người ngoài hành tinh bí ẩn xuất hiện, đột nhập vào nhà và săn bắt họ. Và công thức của Dark Skies cũng là nỗi sợ hãi xuất hiện cùng với những lo âu bình thường trong cuộc sống gia đình: không có khả năng kinh tế chăm lo cho gia đình, khả năng mất nhà vì không có tiền trả ngân hàng, việc dạy dỗ con cái không đúng cách…

Đạo diễn Scott Steward của Dark Skies cho rằng một trong nhiều cảm hứng để ông làm nên bộ phim chính là các bậc phụ huynh. Cụ thể là những cái chết chưa rõ nguyên nhân nhưng tòa vẫn kết án là do mẹ giết như hai trường hợp là hoa hậu nhí bang Colorado - JonBenet Ramsey bị giết năm sáu tuổi; hay bé Casey Anthony bị giết năm hai tuổi. Đạo diễn Scott Steward nói: “Trong hầu hết các trường hợp, các nghi can được tuyên bố vô tội và làm vừa lòng sự hoài nghi của mọi người. Điều đó làm tôi vô cùng băn khoăn, chuyện gì sẽ xảy ra nếu một thế lực ngoài hành tinh xâm chiếm căn nhà, săn đuổi những đứa con của bạn nhưng chẳng ai tin lời bạn nói? Sự hoài nghi về những bậc cha mẹ như vậy của cộng đồng càng dễ hiểu hơn bởi lý do họ đưa ra thật là hoang đường. Nhưng nếu họ đang nói thật? Nó dường như là một kịch bản hấp dẫn để phát triển một câu chuyện kinh dị”.

Trộn lẫn nhiều thể loại, miễn sao rùng rợn Trước đây, phim kinh dị thường được chia làm các loại: huyền thoại (ma cà rồng, người sói, xác ướp…); sát nhân (những kẻ giết người hàng loạt, kẻ bị tâm thần phân liệt…); quái vật, động vật nguy hiểm (quái vật ngoài hành tinh, những quái vật từ nghiên cứu khoa học…); siêu nhiên (phù thùy, quỷ, nhà ma, tiên tri, kinh thánh…); tự quay giả tài liệu (phim làm bằng những máy quay cầm tay, người xem như đang là người thực hiện câu chuyện)… Tuy nhiên, càng gần đây ranh giới giữa các thể loại phim kinh dị này càng bị xóa mờ. Có thể trong một bộ phim kinh dị hiện nay đồng thời xuất hiện những cảnh tự quay kết hợp cùng hiện tượng siêu nhiên và cả quái vật.

QUỲNH TRANG