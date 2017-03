Phim kinh dị rần rần đón đầu Halloween

Gần 10 phim kinh dị đã và sẽ ra rạp Việt cho mùa Halloween năm nay.

Hài hước trộn lẫn rùng rợn

Rạp Việt đang lần lượt chiếu các phim cho mùa Halloween, mới nhất trong tuần qua là bộ phim Chiến binh săn phù thủy (The Last Witch Hunter). Có thể nói Chiến binh săn phù thủy là phim có yếu tố kinh dị ít nhất ra rạp mùa Halloween với khán giả Việt. Phim do siêu sao hành động, hài Vin Diesel đóng vai trò là nhà sản xuất kiêm diễn viên chính. Câu chuyện của Chiến binh săn phù thủy có nhiều yếu tố hành động và các tình huống hài nhưng sự ghê sợ đến từ những cảnh thuộc thế giới phù thủy ma quái tồn tại từ 800 năm trước vẫn còn lẩn khuất trong cuộc sống hiện đại. Bên cạnh một thế giới ngập tràn ánh đèn, ô tô siêu xe, iPad hiện đại là những thế lực hắc ám, phù thủy sống chung với con người ở ngay trung tâm Manhattan, New York (Mỹ) chờ ngày tái sinh.

Không có những xác sống - một chiêu thức kinh dị của mùa Halloween nhưng Câu chuyện lúc nửa đêm (Goosebumps) là bộ phim được xem là điểm nhấn của mùa Halloween năm nay khi lấy trẻ em làm yếu tố gây nên sự ghê rợn. Hầu hết truyện kinh dị dành cho trẻ em đều là câu chuyện xoay quanh một cậu bé mới chuyển đến ở một thị trấn hẻo lánh cùng người bạn mới quen; hành trình quái vật bắt đầu khi hai cậu bé khám phá căn nhà của hàng xóm. Dù có mô típ quen thuộc nhưng Goosebump vẫn hấp dẫn trẻ nhỏ và người lớn bởi những tình huống hài hước. Bên cạnh đó, những nhân vật ma quỷ trong phim rất đa dạng: quái vật chân to, người sói, người rắn, oan hồn ở nghĩa địa...

Hiện là bộ phim thu hút nhưng Goosebumps vẫn chưa thể vượt Lâu đài đẫm máu (Crimson Peak) về doanh thu trên thế giới. Lâu đài đẫm máu lấy bối cảnh vào năm 1901 khi nhà văn nữ quyết kết hôn với một gã quý tộc và về sống tại lâu đài của chồng, chính bối cảnh câu chuyện làm nỗi sợ trong phim cũng nhuốm màu cổ điển. Đây được xem là bom tấn kinh dị của mùa Halloween năm nay bởi sau khi rời khỏi rạp, khán giả vẫn ám ảnh với tuyết rơi, máu chảy lẩn khuất cùng những bóng ma. Lâu đài đẫm máu do đạo diễn Guillermo del Toro - người thành công với những phim hành động thực hiện. Nhà làm phim chỉ tóm tắt tác phẩm mới nhất của mình với cụm từ “Con người mới là đáng sợ nhất”. Nếu khán giả thích Alice in Wonderland, The Snow Queen… sẽ không thể bỏ qua Lâu đài đẫm máu bởi phim này được ví như câu chuyện cổ tích đen tối nhất khi sự sợ hãi pha lẫn ngọt ngào.

Con ma nhà họ Vương là phim kinh dị nhưng nhiều cảnh đồng tính xuất hiện. (Ảnh do đoàn làm phim cung cấp)

Góp mặt của con ma Việt

Một sự góp mặt đáng chú ý trong những phim kinh dị Halloween năm nay là đạo diễn M.Night Shyamalan với bộ phim 9 rưỡi tối (The Visit). M.Night Shyamalan là đạo diễn của bộ phim kinh dị từng làm khán giả gào thét trên màn ảnh - Giác quan thứ sáu (The Sixth Sense). Tuy nhiên, sau đó ông dường như bỏ phim kinh dị dẫu đó là mảng phim ông hứng thú bởi ông khó khăn khi tìm ra một câu chuyện thật sự lôi cuốn để nhào nặn thành một phim kinh dị. Nhưng năm nay, M.Night Shyamalan quyết trở lại trong vai trò biên kịch, đạo diễn lẫn nhà sản xuất của 9 rưỡi tối - một bộ phim hoàn toàn độc lập của M.Night Shyamalan. Và với 9 rưỡi tối khán giả sẽ có những giây phút kinh hoàng như hai chị em nhân vật chính trong chuyến viếng thăm ông bà ở vùng nông thôn bang Pennsylvania.

Mọi năm phim kinh dị mùa Halloween là sân chơi của các phim Mỹ nhưng năm nay điện ảnh Việt cũng góp mặt bằng bộ phim kinh dị Con ma nhà họ Vương của đạo diễn Vũ Ngọc Đãng.

Với thông điệp “đừng bao giờ bán mình với bất cứ giá nào vì bạn sẽ phải trả giá khủng khiếp ngoài sức tưởng tượng của bạn”, nhiều khán giả cho rằng đây là phần kinh dị nhất phim. Sở dĩ khán giả nhận định vậy bởi mang danh phim kinh dị nhưng sau khi rời khỏi rạp, Con ma nhà họ Vương lại để lại dấu ấn trong lòng khán giả với những cảnh đồng tính.

Con ma nhà họ Vương là một bộ phim lạ so với các tác phẩm trước đây của chính Vũ Ngọc Đãng như Những cô gái chân dài; Đẹp từng centimet; Hotboy nổi loạn và câu chuyện về thằng cười, cô gái điếm và con vịt... Lạ bởi nó khoác lên mình chiếc áo kinh dị nhưng vẫn quẩn quanh chuyện những chàng trai đồng tính và hơn cả là liên tục những cảnh quảng cáo cho ứng dụng điện thoại, thương hiệu điện thoại xuất hiện trong phim.