Phim kinh dị “Saw 3D” thống lĩnh các rạp chiếu

Top 10 phim đạt doanh thu cao tại Bắc Mỹ tuần qua:

1. Saw 3D - 24,2 triệu USD

2. Paranormal Activity 2 - 16,5 triệu USD

3. Red - 10,8 triệu USD

4. Jackass 3D - 8,4 triệu USD

5. Hereafter - 6,3 triệu USD

6. Secretariat - 5,1 triệu USD

7. The Social Network - 4,7 triệu USD

8. Life as We Know It - 4 triệu USD

9. The Town - 2 triệu USD

10. Conviction - 1,8 triệu USD

Theo P.Thi (TNO)



Theo AP, trong ba ngày công chiếu cuối tuần qua, Saw 3D, phần mới nhất của loạt phim kinh dị Saw, đã dẫn đầu doanh thu phòng vé khu vực Bắc Mỹ, với hơn 24 triệu USD tiền vé.Đứng thứ nhì không ai khác là Paranormal Activity 2, với 16,5 triệu USD. Hai tuần trước, phần tiếp theo của hiện tượng phim kinh dị năm 2009 Paranormal Activity đã chiếm ngôi vị quán quân tại bảng xếp hạng này.Ngoài Saw 3D, tuần qua có thêm một phim mới lọt vào bảng xếp hạng Bắc Mỹ, ở vị trí thứ 10, là Conviction của đạo diễn Tony Goldwyn. Trong phim có sự tham gia diễn xuất của nữ diễn viên từng đoạt giải Oscar Hilary Swank.Tuần qua, đa phần các phim đều tụt hạng so với hai tuần trước, riêng ba phim Red, Secretariat và The Town vẫn giữ vững phong độ, lần lượt xếp ở các vị trí 3, 6 và 9.Có hai phim bị loại khỏi bảng xếp hạng này tuần qua là Legend of the Guardians: The Owls of Ga'Hoole và Easy A.