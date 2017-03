Phim kinh dị Việt: Ngán làm vì sợ đủ thứ!

Diễn viên phải sợ trước NSƯT Bạch Tuyết, người từng vào vai chính trong phim Con ma nhà họ Hứa sản xuất năm 1972 của đạo diễn Lê Hoàng Hoa, cũng khẳng định kỹ thuật, kỹ xảo là yếu tố quan trọng nhất trong phim kinh dị. “Kỹ thuật làm phim hay với hình ảnh gây sợ hãi, tốc độ phim xoay đến chóng mặt... mới làm khán giả cảm nhận được sự sợ. Còn trong phim kinh dị diễn viên có diễn mấy cũng chỉ là diễn” - nghệ sĩ Bạch Tuyết nói. Thế nhưng khi vào vai chính trong phim Con ma nhà họ Hứa, nghệ sĩ Bạch Tuyết cũng phải xem nhiều phim kinh dị, đọc truyện kinh dị để khi vào vai khiến khán giả sợ. “Mình phải sợ trước mới làm khán giả sợ được” - NSƯT Bạch Tuyết nói. Phim ma sợ… cơ quan quản lý văn hóa Khi bộ phim Mười của Hãng phim Phước Sang hợp tác sản xuất cùng Hàn Quốc, đạo diễn Lưu Phước Sang, Giám đốc Hãng phim Phước Sang, đã phải “lên bờ xuống ruộng” khi qua hội đồng thẩm định phim (Cục Điện ảnh Việt Nam). Mười phải hoãn thời gian công chiếu từ tháng 7 đến 12-2007 để cắt bỏ một số cảnh như nhân vật Mười bị bẻ chân, ông sư bị chặt nửa người, căm xe máy bung ra quấn đứt cổ cô gái... “Một số người trong ngành văn hóa và Cục Điện ảnh khuyến cáo không nên khai thác loại này nữa mà tập trung các thể loại phim khác” - đạo diễn Phước Sang chia sẻ về lý do chính ông không làm phim kinh dị nữa, từ sau phim Mười. Đạo diễn Lê Bảo Trung cũng cho rằng đã là phim kinh dị thì coi phải sợ, phải ám ảnh. “Nhà quản lý văn hóa thường lo phim kinh dị làm khán giả sợ quá thì ảnh hưởng tới người xem. Làm phim ma nhưng không được nói đó là con ma mà phải là... gì đó không phải là ma!” - đạo diễn Lê Bảo Trung cho biết. Ngược lại, đạo diễn Bùi Thạc Chuyên, người vẫn thường ngồi ở ghế Hội đồng Duyệt phim Quốc gia và hiện đang là đạo diễn phim kinh dị Lời nguyền huyết ngải, cho rằng: “Phim kinh dị là thể loại thường gắn với bạo lực, máu me, kinh tởm. Người kiểm duyệt phim chỉ ngại về bạo lực, máu me, kinh tởm, còn nỗi sợ hãi thì của chung mọi người. Tất nhiên ở Việt Nam, thể loại phim này chưa nhiều nên mọi người chưa quen xem thôi”. NAM THANH