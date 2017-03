Phim ma đón đầu Halloween

Các bạn trẻ thi nhau tìm mua những mặt nạ, trang phục độc đáo và tìm những điểm vui chơi Halloween để cùng tụ hội.

Ma cà rồng tràn ngập màn ảnh

Halloween là lễ hội được chờ đón nhất trong tháng 10, vì thế từ đầu tháng đến nay, rất nhiều phim phù thủy, phép thuật, kinh dị… được chọn giới thiệu trên các kênh Star Movies và HBO. Cả hai kênh đều trình chiếu các phần của phim: Chúa tể những chiếc nhẫn, Harry Potter, Cướp biển Caribe… hay các bộ phim xoay quanh chủ đề ma sói, ma cà rồng: Red Riding Hood (Cô bé quàng khăn đỏ), Beetlejuice... Đặc biệt, HBO chọn ngày 15-10 để mở màn cho mùa thứ 5 của sê ri phim truyền hình True Blood (Thuần huyết). Đây là sê ri phim truyền hình ma cà rồng rất ăn khách của HBO với kịch bản được viết từ bộ tiểu thuyết từng giành giải Anthony cho Tác phẩm thần bí xuất sắc nhất 2001 - The Southern Vampire Mysteries (Bí ẩn ma cà rồng miền Nam) của nữ nhà văn Charlaine Harris.

Các nhà nhập phim cũng tranh thủ mùa Halloween để nhập về những bộ phim có yếu tố ma, kinh dị. Sớm nhất là Megastar với bộ phim hoạt hình kinh dị Chó ma Frankenweenie (khởi chiến từ 12-10) của đạo diễn bậc thầy về phim hoạt hình 3D với những hình ảnh màu sắc gothic - Tim Burton. Dù là phim hoạt hình với câu chuyện xúc động nhưng màu sắc phim đen trắng xen lẫn, bối cảnh là một vùng ngoại ô hẻo lánh của thập niên 70 và nhạc phim âm u thì bao phen khán giả phải thót tim trong rạp. Được xem là món quà cho gia đình trong mùa Halloween là bộ phim hoạt hình Hotel Transylvania (Khách sạn huyền bí - ra rạp từ ngày 19-10). Hotel Transylvania là câu chuyện kinh dị với người sói, thây ma, bộ xương, ma cà rồng… nhưng được kể một cách hài hước qua bàn tay đạo diễn Genndy Tartakovsky.

Bộ phim hoạt hình 3D Chó ma Frankenweenie là một lựa chọn thú vị cho mùa Halloween năm nay, bởi phim sử dụng rất nhiều hình ảnh đặc trưng của Halloween trong các tác phẩm văn học kinh dị và phim kinh dị cổ điển như Frankenstein, Dracula. Ảnh: SPINOFF

Có mặt tại TP.HCM từ năm ngoái, Ngôi nhà ma Hollywood (lầu 1, 268 Tô Hiến Thành (Siêu thị Big C), phường 15, quận 10, TP.HCM) là điểm tụ tập của giới trẻ trong mùa Halloween. Những bạn trẻ mê những phim kinh dị Mỹ như Zombie, Saw, The Ring, Scream, Friday The 13th, My Bloody Valentine… sẽ được tận mắt thấy mô hình máu me, xác người… ở khu nhà tối om, âm thanh ghê rợn, không gian hun hút với cảnh trí như trong những phim kinh dị ở không gian Mê cung Hollywood.

Đi ăn tiệc với... ma

Tại TP.HCM, những gian hàng lưu niệm đã tràn ngập những phụ liệu như bí đỏ, đầu lâu, lưỡi hái, áo choàng đen… để dành cho mùa lễ hội hóa trang Halloween. Ngoài việc săn những hàng độc cho mùa Halloween, trên nhiều diễn đàn, các bạn trẻ còn bày nhau cách làm quần áo thây ma, mặt nạ quỷ… Tất cả những chuẩn bị trang phục của các bạn trẻ đều dành để đến những lễ hội Halloween.

Một địa điểm khác quy tụ khá nhiều thanh niên trong mùa Halloween là không gian của SaiGon Fun Club ở lầu 3, Nhà văn hóa Thanh niên TP.HCM. Mỗi dịp Halloween, nơi đây lại tổ chức lễ hội hóa trang thu hút rất nhiều bạn trẻ.

Hay năm nay, một chương trình cho Halloween với tên gọi Dancing with lonely Devils (Khiêu vũ với những con quỷ cô đơn) sẽ diễn ra tại lầu 2, tòa nhà Thông tấn xã Itaxa (122-124-126 Nguyễn Thị Minh Khai, quận 3, TP.HCM) từ 19 giờ ngày 29-10. Người tham gia sẽ được quỷ dữ đưa đường dẫn lối đến xứ sở âm ty để dự những bữa tiệc được phục vụ bởi hồn ma; nhảy những điệu nhảycủa dracula hay tham gia những trò chơi với xác sống Zombie thân thể thối rữa…

Tại Alta Plaza (lầu 6, 92B Phạm Văn Hai, quận Tân Bình), từ chiều 28-10 cũng diễn ra lễ hội hóa trang với tên gọi Party Cosplay Halloween 2012 - Dạ tiệc của quỷ. Những ai dự phần vào buổi tiệc này sẽ được trải nghiệm những hoạt động: Dạ tiệc của quỷ, điệu nhảy của Zombie, thưởng thức tiếng hát của quỷ, chợ âm phủ với những thức ăn kinh dị…

Điểm đến thường niên dành cho những người mê hóa trang là chương trình hóa trang Halloween do Công viên văn hóa Đầm Sen. Năm nay Cuộc thi hóa trang Halloween kỳ bí 2012 sẽ diễn ra trong những ngày 27 và 28-10 (cho những nhóm hóa trang) và 31-10 (cho cá nhân hóa trang).

Nguồn gốc Halloween Vào năm 43, người La Mã chinh phục vùng đất của dân tộc Celt và cai trị khoảng 400 năm (vùng này bây giờ là Anh). Trong giai đoạn này có hai lễ hội Samhain của dân tộc Celt. Một trong hai lễ đó là Féalia được cử hành vào cuối tháng 10 để vinh danh những người đã chết, lễ thứ hai dành cho Pomona, nữ thần La Mã về cây quả. Từ Halloween lần đầu tiên xuất hiện vào thế kỷ 16 như một biến thể của cụm từ All-Hallows-Even (đêm trước Lễ Các thánh). Sau đó, người Anh di cư sang Mỹ mang theo Halloween đến Mỹ nhưng vì nhiều lý do, mãi đến thập niên 1800 mới trở thành tục lệ được nhiều người hưởng ứng. Và Halloween trở thành ngày lễ hội truyền thống được tổ chức vào đêm ngày 31-10 hằng năm. Tại Việt Nam, Halloween bắt đầu được tổ chức rầm rộ khoảng năm năm trở lại đây.

NAM THANH