Phim Michael Jackson thu 20 triệu USD trong ngày đầu

Hãng phim Columbia Pictures thực hiện This Is It cho biết, trong thống kê doanh thu nói trên riêng tại thị trường Mỹ và Canada đạt 7,4 triệu USD và 12,7 triệu USD còn lại đến từ thị trường quốc tế như châu Âu, Nam Mỹ và châu Á. Cụ thể doanh thu tại Anh là gần 2 triệu USD, Pháp 1,4 triệu USD và Đức hơn 1 triệu USD. Tại châu Á, những người hâm mộ Michael Jackson đã giúp bộ phim thu về 1,2 triệu USD tiền vé tại Nhật Bản và 730.000 USD tại Trung Quốc.

Đây được coi là thành tích ấn tượng của một bộ phim ca nhạc kết hợp tài liệu. Trong số những bộ phim ca nhạc ăn khách nhất gần đây có Hannah Montana/Miley Cyrus: Best of Both Worlds Concert Tour (2008) từng gặt hái thành công ngay trong 3 ngày cuối tuần đầu tiên sau khi công chiếu, với doanh thu 31 triệu USD và doanh thu cho cả đợt công chiếu trên toàn cầu là hơn 70,6 triệu USD. Một bộ phim ca nhạc khác trong năm 2008 là U2 3D thu được tổng cộng 16,6 triệu tiền vé trên khắp thế giới.

Trong khi đó, hãng Columbia Pictures đã đầu tư 60 triệu USD để mua bản quyền những đoạn phim quay cảnh tập cuối cùng của Michael Jackson để xây dựng thành phim This Is It. Sau đó hãng phim còn chi thêm nhiều triệu USD nữa để quảng bá cho tác phẩm này. Câu hỏi đặt ra cho Columbia Pictures hiện nay là This Is It sẽ có doanh thu ra sao trong những ngày tới, đặc biệt là cuối tuần đầu tiên.

Hãng Columbia Picture cũng cho biết họ sẽ kéo dài lịch công chiếu bộ phim về Michael Jackson thêm hai tuần so với kế hoạch nếu nhu cầu của khán giả vẫn còn cao. Hãng cũng lên kế hoạch phát hành DVD tác phẩm này trong năm 2010.

Trong bộ phim âm nhạc kết hợp tài liệu cùng tên kéo dài gần hai tiếng This is it, Michael Jackson đã hát và nhảy những ca khúc hit nổi tiếng nhất trong sự nghiệp như Beat It, Black or White và Man in the Mirror.