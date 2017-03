Phim mới của Phạm Băng Băng bị hoãn chiếu tại Mỹ

Tuy nhiên, theo thông tin mới nhất, hãng Paramount quyết định hoãn chiếu bộ phim, cũng như chưa đưa ra thời điểm phát hành mới.

Bộ phim xoay quanh nhân vật vua Louis XIV (Pierce Brosnan), người mang tham vọng trở nên bất tử nhờ một nàng tiên cá (Phạm Băng Băng). Bên cạnh “cựu điệp viên 007” và mỹ nhân Hoa ngữ, The Moon and the Sun có sự góp mặt của William Hurt, Kaya Scodelario và Benjamin Walker. Paramount không đưa ra lý do cho quyết định hoãn chiếu bộ phim. Song giới truyền thông quốc tế cho rằng hãng muốn đẩy The Moon and the Sun xuống nửa sau mùa hè 2015 để có thể gặt hái doanh thu tốt hơn.

Hãng Paramount giành quyền phát hành The Moon and the Sun hồi mùa hè năm 2014. Các nhà sản xuất từng bày tỏ hy vọng Phạm Băng Băng sẽ là nhân tố giúp bộ phim của đạo diễn Sean McNamara gặt hái thành công tại Trung Quốc, thị trường phim ảnh lớn thứ hai thế giới.

M.DUYÊN