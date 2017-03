Phim mới nhất về Lý Tiểu Long

Người hâm mộ Lý Tiểu Long đang trông ngóng bộ phim mới nhất về thời niên thiếu của ông do chính em trai ông là Lý Chấn Huy làm giám chế. Phim được công chiếu ở Trung Quốc từ ngày 25.11 tới.



Với tên Lý Tiểu Long - người anh của tôi, bộ phim như gửi gắm tình yêu của gia đình họ Lý tới người anh hùng của họ và nhìn lại quá khứ hào hùng của gia tộc này.



Ngày 27.11.1940, khi nghệ sĩ kịch Lý Hải Tuyền (Lương Gia Huy đóng) đang trên sân khấu biểu diễn tại Mỹ thì vợ anh là Hà Ái Du (Chung Lệ Đề đóng) sinh hạ cậu con trai Lý Chấn Phiên (tức Lý Tiểu Long lừng danh sau này). Khi Lý Tiểu Long tròn một tuổi, gia đình anh quay về Hồng Kông và trải qua những biến cố của Thế chiến 2. Từ nhỏ, Lý Tiểu Long đã vô cùng nghịch ngợm, luôn ra ngoài gây chuyện và trở thành một ngôi sao nhí có chút tên tuổi ở Hồng Kông. Chàng trai Lý kết thân với ba người bạn khác, đặt biệt hiệu cho cả nhóm là Long Thành Tứ Hổ, luôn ở bên nhau bày trò quậy phá.









Sau khi giao tranh thất bại với quán quân phương Tây Charlie Owen, Lý Tiểu Long đã tới võ quán Vịnh Xuân Quyền, bái Diệp Vấn làm sư phụ và trở lại giao tranh cùng Charlie Owen…Bộ phim do Văn Tuyển biên kịch, Diệp Vỹ Dân và Văn Tuyển đạo diễn. Theo báo chí Hồng Kông, bộ phim đã tái hiện được quang cảnh nơi ở cũ của Lý Tiểu Long và diện mạo của phố xá Hồng Kông thập niên 40 với riêng tổng chi phí dựng cảnh lên tới 9 triệu tệ (27,45 tỉ VND). Thiết kế mỹ thuật nhà cũ của Lý Tiểu Long được thực hiện dựa trên miêu tả của người chị Lý Thu Nguyên và em trai Lý Chấn Huy. Bản thân Lý Chấn Huy khi tới phim trường cũng kinh ngạc khi thấy bối cảnh giống y hệt nhà xưa. Ông cũng tiết lộ anh trai mình năm 17 tuổi vẫn chưa hề biết đi xe đạp.Diễn viên may mắn được chọn đóng vai Lý Tiểu Long chính là ca sĩ - diễn viên Hồng Kông Lý Trị Đình. Anh sinh ngày 26.2.1987, tốt nghiệp khoa Vật lý Học viện Hoàng gia London (Anh), có tên tiếng Anh là Aarif Lee. Năm 2009, anh đoạt giải Diễn viên mới xuất sắc nhất và Người thể hiện ca khúc chính trong phim xuất sắc nhất tại LHP Kim Tượng điện ảnh Hồng Kông lần thứ 29.Đạo diễn Diệp Vỹ Dân cho biết dự án làm phim Lý Tiểu Long này đã nung nấu nhiều năm qua nhưng đành gác lại do chưa tìm được diễn viên ưng ý, mãi cho tới khi gặp Lý Trị Đình. Ông cũng tiết lộ để vào vai Lý Tiểu Long, Lý Trị Đình đã bỏ không ít mồ hôi và máu trong nhiều tháng luyện tập võ công và học khiêu vũ.Theo Ngọc Bi (TNO, sina.com)