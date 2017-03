Phim mùa Noel thiếu... ông già Noel

Rất nhiều phim từ nhiều nền điện ảnh khác nhau sẽ ra mắt trong mùa này.

Thị trường phim mùa Giáng sinh và tết Dương lịch năm nay có rất nhiều thể loại để khán giả lựa chọn nhưng lại thiếu những bộ phim đặc biệt nhìn vào là thấy Giáng sinh.

Cổ tích từ nhiều nước

Mang hơi hướng Giáng sinh ra rạp sớm nhất là bộ phim hoạt hình 3D Sự trỗi dậy của các vệ thần của điện ảnh Mỹ. Phim đã ra rạp hơn một tuần và đem đến cho các khán giả nhí những điều kỳ diệu từ các vệ thần. Đặc biệt là hình ảnh ông già Noel như người lãnh đạo các vị thần, là người giám sát thông thái của Trái đất… Bộ phim này đã phần nào giúp các em nhỏ chuẩn bị đón một mùa Giáng sinh mơ mộng.

Cũng nhân mùa phim Giáng sinh, ngày 8-12, Viện Goethe tại TP.HCM đã tổ chức ngày phim truyện cổ tích. Những người tham gia đã được làm bánh platzchen cho mùa Giáng sinh, hát những bài hát Noel và nghe kể các chuyện cổ tích của anh em nhà Grimm qua bốn bộ phim Đức: Nàng Bạch Tuyết và bảy chú lùn, Chú mèo đi hia, Rapunzel, Chú thợ may nhỏ dũng cảm…

Tuy nhiên, đây đều là những bộ phim được chiếu sớm, cận kề Giáng sinh thì bộ phim duy nhất có xuất hiện ông già Noel là phim Pháp Người kế thừa ông già Noel. Thế nhưng phim chỉ được chiếu một suất vào 17 giờ chiều 22-12, tại phòng chiếu phim của Viện Trao đổi văn hóa với Pháp (TP.HCM) chứ không phải chiếu rộng rãi ở các rạp.

Có rất nhiều lựa chọn cho các bạn trẻ từ phim hành động, tình cảm lẫn kinh dị trong mùa Giáng sinh này. Ảnh: Cảnh trong phim Sự trỗi dậy của các vệ thần.

Nhiều phim cấm trẻ em

Dồn dập năm phim được các nhà phát hành cho ra rạp từ ngày 7-12 và sẽ chiếu đến qua Giáng sinh: Người đàn ông có tay đấm sắt (The man with iron fists), Dục vọng (The paperboy), Kẻ sát nhân (The neighbor), Yêu hết mình (Playing for keeps) và Kế hoạch hoàn hảo (Un plan parfait). Trong năm bộ phim đó đã có hai đại diện từ điện ảnh Pháp và Hàn Quốc là Kế hoạch hoàn hảo và Kẻ sát nhân.

Các bộ phim được công chiếu trong mùa Giáng sinh và tết Dương lịch năm nay rất đa dạng chủ đề. Với những ai yêu thích phim hành động có phần bạo lực kiểu Quentin Tarantino thì khó bỏ qua bộ phim Người đàn ông có tay đấm sắt của đạo diễn này. Tuy nhiên, tại Việt Nam, phim sẽ không dành cho người dưới 18 tuổi bởi chứa những cảnh khá bạo lực và nhạy cảm. Dục vọng cũng là một bộ phim cấm người dưới 16 tuổi bởi những cảnh kinh dị, quái đản.

Cũng là những bộ phim hành động, hài hước nhưng không cấm trẻ em chính là Kẻ sát nhân (The neighbor), 12 con giáp (Chinese Zodiac), Nữ đặc vụ xinh đẹp (So Undercover)…

Hài hước và lãng mạn

Nhiều phim thể loại hài hước, lãng mạn cũng được chọn chiếu trong mùa Giáng sinh này. Vừa ra mắt là Yêu hết mình và Kế hoạch hoàn hảo. Nếu Yêu hết mình là câu chuyện của một anh chàng huấn luyện viên muốn nối lại tình xưa với vợ cũ nhưng lại bị dính líu đến những bà mẹ của các cầu thủ thì Kế hoạch hoàn hảo là câu chuyện của một cô nàng lên kế hoạch để cưới và sống hạnh phúc với người đàn ông cô yêu.

Tháng 12-2012 cũng là tháng nhiều người nhắc đến giả thuyết ngày tận thế 21-12-2012 tính theo lịch của người Maya. Vì thế không có gì lạ khi bộ phim từng rất ăn khách vào năm 2009 - 2012-Năm đại họa tiếp tục ra mắt khán giả ngay trước "ngày tận thế" 21-12-2012. Đây là dịp để khán giả xem lại những màn kỹ xảo hoành tráng: Đại núi lửa Yellostone ở Bắc Mỹ thức giấc, động đất kinh hoàng xé tan Nam Phi, tòa thánh Vatican sụp đổ trong giây lát, tượng Chúa Cứu thế ở Rio De Janeiro (Brazil) đổ sầm…

QUỲNH TRANG