Phim nào sẽ thắng ở Quả cầu vàng?

The Intouchables: Phim nói tiếng nước ngoài hay nhất? Ở các hạng mục khác rất khó đoán bộ phim nào chiến thắng. Hạng mục Phim hoạt hình hay nhất thì tỉ lệ thắng được chia đều cho các phim: Rise of the Guardians, Wreck-It Ralph, Brave, Frankenweenie và Hotel Transilvania. Riêng hạng mục Phim nói tiếng nước ngoài hay nhất thì The Intouchables (Pháp) đang đứng đầu tỉ lệ thắng so với bốn bộ phim còn lại: Amour (Áo), A Royal Affair (Đan Mạch), Rust & Bone (Pháp) và Kon-Tiki (Na Uy). The Intouchables (tựa ra rạp Việt 1+1) dựa trên câu chuyện có thật về cuộc sống của một người thuộc dòng dõi quý tộc Pháp có một cuộc sống hoàn hảo với người vợ tuyệt vời, hai đứa con xinh đẹp. Một vụ tai nạn đã cướp đi của ông người vợ và biến ông trở thành người tàn phế. Và một điều kỳ diệu đã làm thay đổi cuộc đời ông khi ông gặp một thanh niên... Truyền hình trực tiếp lễ trao giải Quả cầu vàng 2013 Vào 8 giờ sáng nay (14-4), lễ trao giải Quả cầu vàng 2013 sẽ được truyền hình trực tiếp trên kênh VTV3. Ngoài ra, khán giả Việt Nam có thể xem trực tiếp lễ trao giải qua kênh Star World hoặc Star Movies. Năm nay dẫn chương trình Quả cầu vàng sẽ là hai nữ diễn viên Tina Fey và Amy Poehler.