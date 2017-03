Phim Pháp giành giải vàng tại LHP San Sebastián

Đạo diễn người Pháp Francois Ozon lên nhận giải Vỏ Sò Vàng. (Ảnh: AFP)



Bộ phim là câu chuyện kể về một giáo sư người Pháp chán ghét thế giới thực tại và một cậu học sinh thiên tài. "Dans la maison" được viết dựa trên tác phẩm "The Guy in the BackRow" của nhà viết kịch Tây Ban Nha Meiyue Jia.



Ngoài giải vàng cho bộ phim xuất sắc nhất, "Dans la maison" còn giành được giải kịch bản hay nhất.



Giải đạo diễn xuất sắc nhất đã thuộc về Fernando Trueba - một đạo diễn người Tây Ban Nha với bộ phim "l artista y la modelo" (The Artist và Model). Phim lấy bối cảnh thời kỳ Đức quốc xã chiếm đóng nước Pháp trong Chiến tranh thế giới thứ II.



"l artista y la modelo" là một bộ phim đen trắng, nói về mối quan hệ giữa một nhà điêu khắc Pháp và một cô bé Tây Ban Nha đang chạy trốn tên độc tài Franco.



Bộ phim có sự tham gia của dàn diễn viên quốc tế gồm nữ diễn viên Italy Claudia Cardinale và nam diễn viên Pháp Jean Rochefort.



Giải đặc biệt của Liên hoan phim năm nay đã được ban giám khảo trao cho phim “Blancanieves” (Snow White) của đạo diễn người Tây Ban Nha Pablo Berger.



Bộ phim đã làm mới lại câu truyện cổ tích kinh điển "Snow White" và chuyển bối cảnh tới những năm 1920 của Tây Ban Nha.



Liên hoan phim San Sebastián là một liên hoan phim hàng năm thuộc loại A của Liên đoàn quốc tế các Hiệp hội các nhà sản xuất phim (FIAPF), được tổ chức tại thành phố San Sebastián của Tây Ban Nha từ năm 1953.



Giải chính của liên hoan phim này là giải Golden Shell (Giải Vỏ Sò Vàng) và Silver Shell (Giải Vỏ Sò Bạc). Mỗi năm, liên hoan phim này cũng vinh danh một số nam/nữ diễn viên bằng Giải Donostia./.