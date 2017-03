Phim "Shutter Island" đại thắng ngày trình làng

Các cảnh quay trong phim "Shutter Island". (Nguồn: Internet)



Chuyển thể từ một tiểu thuyết của Dennis Lehane, bộ phim là câu chuyện ly kỳ mô tả cuộc điều tra của một cảnh sát trưởng liên bang (do Leonardo DiCaprio thủ vai) về sự biến mất của một bệnh nhân tâm thần hồi những năm 1950 của thế kỷ trước.Với cốt truyện hấp dẫn, nhiều tình huống và chi tiết giật gân khiến khán giả không ít phen thót tim, "Shutter Island" đã hút lượng lớn khán giả về rạp và dẫn đầu bảng xếp hạng phim ăn khách cuối tuần qua tại khu vực Bắc Mỹ. Đây cũng là bộ phim thứ tư mà đạo diễn từng đoạt giải Oscar Scorsese hợp tác cùng Leonardo DiCaprio, trước đó là các phim "The Departed", "Gangs of New York" và "The Aviator".Đứng thứ hai là câu chuyện tình yêu lãng mạn có tên cái rất gợi mở "Valentine's Day" với 17,2 triệu USD. Tiếp đến là "Avatar" của đạo diễn chuyên "bom tấn" James Cameron - 16,1 triệu USD. Sau 10 tuần công chiếu, riêng tại khu vực Bắc Mỹ, "siêu phẩm" này đã mang về cho đạo diễn tài ba người Canada khoản tiền lên tới hơn 2 tỷ USD, trở thành bộ phim ăn khách nhất mọi thời đại.