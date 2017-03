Phim "Street Dance" 3D ra mắt khán giả Việt Nam

Theo Hạnh Long (Vietnam+)



"Street Dance" kể về nhóm nhảy đường phố Jay 20 và những nỗ lực vượt qua mọi khó khăn để trở thành vô địch trong cuộc thi khiêu vũ toàn quốc.Để thành công, nhóm Jay 20 phải vượt qua được nhóm nhảy đương kim vô địch toàn nước Anh. Song, một trong những khó khăn lớn nhất là do thiếu kinh phí, nhóm buộc phải kết hợp với một nhóm múa ballet để luyện tập.Hai trường phái khiêu vũ “đường phố” và “hàn lâm” hoàn toàn trái ngược nhau lúc đầu tưởng chừng như khó mà hòa hợp được, tuy nhiên khi đã tìm được tiếng nói chung, nhóm Jay 20 mới đã biết kết hợp những ưu việt của hai trường phái để tạo nên những màn trình diễn đầy ngẫu hứng, sáng tạo và vô cùng thú vị.Ngoài dàn diễn viên chính trẻ, đẹp với Nichola Burley trong vai nữ trưởng nhóm Carly, Ukweli Roach trong vai anh chàng Jay, "Street Dance" còn có sự góp mặt của những vũ công chuyên nghiệp nổi tiếng nước Anh. Đó là những nhà vô địch của cuộc thi Thần tượng nước Anh (Britain’s Got Talent) như George Sampson (Vô địch năm 2008), Flawless (Top 5 năm 2009) và đặc biệt là nhóm nhảy đường phố Diversity - từng đánh bại giọng ca ngọt ngào của Susan Boyle để trở thành vô địch Thần tượng nước Anh 2009.Trong phim, 11 chàng trai của Diversity vào vai nhóm nhảy đương kim vô địch và trình diễn những màn biểu diễn hết sức ấn tượng."Street Dance" sử dụng gần 20 ca khúc do các ca sỹ nổi tiếng trình bày như "Tiny Dancer" (D.J. Ironik Feat, Chipmunk & Elton John), "Pass Out" (Tinie Tempah), "We Dance On" ( N-Dubz và Bodyrox), "Fight for This Love" (Cheryl Cole)…Bộ phim được sản xuất bằng công nghệ 3D cũng đem lại cho khán giả những trải nghiệm thú vị, tạo cảm giác những bước nhảy mạnh mẽ của các vũ công đường phố, những động tác ballet nhịp nhàng càng trở lên sống động và mê hoặc hơn. Khán giả sẽ được hòa mình trong không gian âm nhạc và khiêu vũ cùng các thần tượng./.