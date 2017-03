Phim Tết 2008: Lần đầu tiên phim ngoại bị chèn ép!

Mùa phim Tết thực ra mới chỉ hình thành vài năm trở lại đây với sự xuất hiện của dòng phim thị trường cùng sự tham gia tích cực của các hãng phim tư nhân. Tuy không có bất cứ một quy định nào nhưng thời điểm Tết bấy lâu đã được mặc định là lãnh địa dành riêng cho phim Việt vốn cả năm đã bị lép vé so với hàng chục những bộ phim đình đám của Hollywood nối đuôi nhau ra rạp.

Phim ngoại: Hoạt hình chiếm ưu thế!

Lượng phim ngoại ra rạp vào mùa phim Tết năm nay không nhiều. Ngoài những bộ phim đã được công chiếu từ trước Tết như: Găng-tơ Mỹ (American Gangster), Khi Nàng Quá Yêu (The Heartbreak Kid), Đào hoa có số (Blind Dating), Chuyến Tàu Đến Yuma (3:10 to Yuma)... Duy nhất chỉ có hai siêu phẩm đình đám của Hollywood mùa Giáng sinh vừa rồi chính thức được công chiếu từ ngày 1 Tết (7/2) tới là: Bee Movie (Ong vàng phiêu lưu ký) và Enchanted (Chuyện thần tiên ở New York).

Cả Bee Movie và Enchanted đều dính dáng đến thể loại phim hoạt hình. Nếu như Bee Movie là phim hoạt hình 3-D 100% thì Enchanted lại là sự kết hợp của nhiều thể loại: hoạt hình, phiêu lưu, lãng mạn, hài, gia đình, thần thoại, âm nhạc. Nếu xét về độ hấp dẫn và thể loại thì cả hai bộ phim này hoàn toàn có thể địch lại với những bộ phim VN chiếu Tết bởi nó có thể đáp ứng được gần như mọi đối tượng khán giả.

Bee Movie là một bộ phim hoạt hình hấp dẫn, hài hước được thực hiện bởi đội ngũ đã từng thành công với một trong những phim hoạt hình hay nhất của mọi thời đại, Shrek. Bee Movie có ý tưởng thông minh, cách nhìn hóm hỉnh. Thú vị nhất là sự xuất hiện của nam ca sĩ Sting và một phiên bản cuộc trò chuyện y thật với Larry King trên màn ảnh. Bộ phim từng được đề cử Quả cầu vàng 2008 cho Phim hoạt hình hay nhất này xứng là sự lựa chọn thú vị trong những ngày Tết. Trong khi đó Enchanted lại ghi điểm bởi những khuôn hình đẹp và đặc biệt là phần nhạc phim vô cùng ấn tượng.

Ngoài việc thưởng thức những thước phim hoạt hình đặc trưng của Walt Disney, gặp lại hai ngôi sao quyến rũ của màn ảnh thế giới (Amy Adams, Patrick Dempsey), khán giả sẽ được nghe những ca từ tuyệt hay của Stephen Schwartz trên nền nhạc của Alan Menken với những: Happy Working Song, So Close, That’s How You Know, 3 ca khúc được đề cử Oscar cho phần Ca khúc gốc trong phim hay nhất. Enchanted là câu chuyện cổ tích của Disney pha trộn những tình tiết hiện đại, sống động của một phim tình cảm, hài. Một bộ phim gia đình hấp dẫn không chỉ dành cho trẻ em.

Đây có thể coi là điểm khác biệt lớn nhất của mùa phim Tết năm nay, riêng ở mảng phim ngoại.

Phim nội: "Thực đơn" đa dạng!

Hiện tại mới chỉ có 2 bộ phim VN chiếu Tết ra rạp: Nụ hôn thần chết và Phát tài. Năm nay, lần đầu tiên phía Bắc cũng "bon chen" mang phim ra rạp vào những ngày Tết với Em muốn làm người nổi tiếng và Chí phèo và những người bạn. Em muốn làm người nổi tiếng là "món ăn" lạ miệng trong số 7 phim chiếu Tết năm nay khi khai thác đề tài hậu trường của giới ca sĩ. Tuy nhiên bộ phim lại làm chưa tới vì chưa thể hiện đúng "chất" sự khốc liệt trong giới cầm mic và nhiều chỗ còn non tay. Bộ phim bộc lộ điểm yếu của rất nhiều đạo diễn VN hiện nay: chưa hiểu hết, chưa cảm hết được những đề tài mình muốn thể hiện trong phim.

Với 7 bộ phim ra rạp trong mùa Tết này có thể thấy bức tranh phim Việt đã có nhiều mảng màu mới và có thêm nhiều góc nhìn mới. Thủ tướng (tên mới của bộ phim Giấc mơ) của ĐD Lê Hoàng được chờ đợi hơn cả khi lần đầu tiên điện ảnh VN khai thác mảng đề tài chính khách, khó nhưng hấp dẫn. Giấc mơ mở ra một mảng đề tài mới trong bối cảnh khán giả VN đã dần chán ngấy với những bộ phim chiếu Tết mải mê chạy theo những tiếng cười rẻ tiền và mảng hài cũ rích. Sự xuất hiện của Giấc mơ cũng làm cho bữa tiệc phim Tết 2008 thêm hấp dẫn và sang trọng trong bối cảnh khán giả đã bội thực những bộ phim hài nhảm nhí, không có nội dung.

Bản thân các chính khách luôn có sức hấp dẫn lớn với công chúng, không riêng gì giới truyền thông. Mới đây, ĐD Oliver Stone cũng đã tuyên bố sẽ làm phim về TT Mỹ George Bush, tiếp nối mảng phim về các TT Mỹ sau John F. Kennedy, Nixon trong các bộ phim từng gây tranh cãi của ông: JFK (1991), Nixon (1995).

Bên cạnh Giấc mơ của Lê Hoàng rất được chờ đợi vì đề tài gây tò mò, Phát tài và Nụ hôn thần chết vẫn được coi là những bộ phim chính của mùa Tết năm nay. Phước Sang tiếp tục trung thành với đề tài tình cảm, tâm lý, hài và như thường lệ, huy động được sự tham gia của dàn diễn viên nổi tiếng. Tuy nhiên Phát tài vẫn chỉ dừng lại ở một bộ phim giải trí không hơn không kém, cười xong mấy ngầy Tết rồi thôi.

Trong khi đó, Thiên Ngân lại ghi điểm với Nụ hôn thần chết. Không phải là bộ phim xuất sắc nhưng Nụ hôn thần chết thành công ở nhiều yếu tố: diễn xuất khá ấn tượng của siêu mẫu Thanh Hằng, tiến bộ đáng kể trong việc dùng kỹ xảo. Nụ hôn thần chết có những góc quay đẹp và lãng mạn tôn trọng chủ đề phim. Quay phim Nguyễn Nam, người đã ghi dấu ấn với những video clip ca nhạc đẹp và lãng mạn như: Còn ta với nồng nàn, Vầng trăng khóc... đã tìm được những góc máy khá đắt. Phần nhạc phim, ca khúc A time for us kinh điển từng được dùng làm nhạc nền trong phim Romeo & Juliet (1968) đã mang lại khá nhiều hiệu quả cho Nụ hôn thần chết, nhưng đáng tiếc hiệu quả đó lại đến từ một sự vay mượn.

Bàn tiệc phim Tết 2007 đã và đang được dọn. Món nào dở sẽ do chính khán giả quyết định.