Phim tết 2010: Khó khen chê

“Tội nghiệp phim Việt quá!”

“Khen chê là điều bình thường. Không một ai đủ tài năng làm một cái gì đó mà không bị chê. Tuy nhiên, nếu có những bài báo khen chê không khách quan sẽ làm mất không khí xem phim, mất đi thị trường đang mới có được của phim Việt từ phim tết. Bởi nền điện ảnh Việt Nam còn quá yếu so với thế giới, làm sao có thể so sánh phim Những nụ hôn rực rỡ với những phim như Mama Mia! Báo chí nên nhìn ra mục đích, thời điểm và môi trường của phim ảnh Việt Nam hiện nay. Như điện ảnh Hàn Quốc, họ mạnh hơn mình, nhà nước còn hạn chế nhập phim ngoại để bảo vệ phim ảnh trong nước. Nước mình phim ảnh đã không có được sự bảo hộ như vậy từ nhà nước, báo chí lại cứ đem phim nước ngoài ra so để chỉ trích thì tội nghiệp cho phim Việt quá.

Đạo diễn Nguyễn Quang Dũng