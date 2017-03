Phim Tết chạy nước rút

Công ty Thiên Ngân đầu tư sản xuất bộ phim 3D chiếu Tết Hồn ma siêu quậy đã chính thức đổi tên thành Bóng ma học đường. Phim do Lê Bảo Trung đạo diễn và cùng bỏ vốn đầu tư với Thiên Ngân. Theo nhà sản xuất thì Bóng ma học đường hoàn toàn là phim 3D (không phải phim 2D được xử lý bằng máy tính chuyển sang định dạng 3D).



Nhưng đạo diễn Lê Bảo Trung thừa nhận Bóng ma học đường còn có cả bản 2D để chiếu tại những rạp không có hệ thống máy 3D. Là bộ phim 3D đầu tiên do VN sản xuất nên chi phí đầu tư cao, phải thực hiện phần hậu kỳ tại Hồng Kông, hy vọng sẽ thu hút khán giả trẻ. Phim quy tụ dàn diễn viên ngôi sao, trẻ đẹp như Hoài Linh, Hoàng Sơn, Wanbi Tuấn Anh, Elly Trần, Trương Quỳnh Anh, Đinh Ngọc Diệp... hiện đang vào giai đoạn lồng tiếng và xử lý kỹ xảo.



Hãng phim Việt (BHD) trình làng Tết 2011 bằng phim Cô dâu đại chiến do Victor Vũ đạo diễn, sau khi dự án phim Hotboy nổi loạn và câu chuyện về thằng cười, cô gái điếm và con vịt của Vũ Ngọc Đãng bị dời lại. Một chàng Don Juan lừa tình 5 cô gái trẻ, cuối cùng phải trả giá cho chính hành động của mình là nội dung chính của Cô dâu đại chiến. Phim có sự góp mặt của Huy Khánh, Ngân Khánh, Phi Thanh Vân, Ngọc Diệp, Quách Ngọc Ngoan...



Tuy nhiên, đây là bộ phim có thể nói là im hơi lặng tiếng nhất, có lẽ vì BHD không muốn đạo diễn Victor Vũ bị báo chí “truy sát” sau vụ “đạo phim” Giao lộ định mệnh.



Thiên sứ 99 của hãng Phước Sang hy vọng lập lại kỳ tích về doanh thu như Công chúa teen và ngũ hổ tướng Tết năm ngoái. Phim do Minh Cao đạo diễn dựa theo kịch bản của Diệu Như Trang với sự tham gia diễn xuất của dàn diễn viên trẻ đẹp Huỳnh Anh, Diễm My, Khổng Tú Quỳnh, Ngô Kiến Huy... cùng với Chí Tài, Tấn Beo, Kim Thư, Phước Sang, Hoàng Sơn, Nhật Cường, Huỳnh Anh Tuấn... Phim khởi quay tại Đà Lạt từ cuối tháng 10 với kinh phí khoảng 8 tỉ đồng. Câu chuyện phim là một chuyện tình lãng mạn, hài hước, pha chút thần thoại.



Rất khó kỳ vọng 3 bộ phim Tết năm nay đạt giá trị nghệ thuật cao mà chủ yếu thiên về giải trí. Nhìn vào nội dung lẫn dàn diễn viên, dễ thấy chỉ tập trung việc đem tiếng cười cho khán giả, đặc biệt là giới trẻ để đảm bảo doanh thu.





Theo Đỗ Tuấn (TNO)