Phim Thái Lan giành giải phim hay nhất châu Á

Uncle Boonmee who can recall his past lives (Ông Boonmee - người có thể nhớ lại kiếp trước) - bộ phim thần bí từng được giải Cành cọ vàng 2010 và nhiều giải thưởng của Thái Lan - kể về những ngày cuối cùng của một người đàn ông ở vùng nông thôn đông bắc Thái Lan đang chết dần vì bệnh thận, đã khám phá kiếp trước của chính mình... "Nhiều phim châu Á có ngôn ngữ hình ảnh hoàn toàn mang phong cách Mỹ.



Điều đó không phải là không hay nhưng bằng cách này hay cách khác chúng ta cần phải tạo sự khác biệt, đa dạng để bộ phim mới mẻ hơn... ", đạo diễn Apichatpong Weerasethakul "thanh minh" về sự khác biệt của bộ phim Uncle Boonmee who can recall his past lives.



Điện ảnh Hàn Quốc đã giành giải đạo diễn xuất sắc nhất và kịch bản xuất sắc nhất với bộ phim Poetry (Thơ) kể về một phụ nữ lớn tuổi mắc chứng alzheimer (bệnh mất trí nhớ của người già) đã phát hiện ra niềm cảm hứng đặc biệt đối với thơ ca của đạo diễn kỳ cựu Lee Chang Dong.



Bộ phim này từng mang về cho Lee Chang Dong giải biên kịch xuất sắc nhất tại LHP Cannes và nhiều giải thưởng tại Hàn Quốc năm 2010.Giải nam diễn viên chính xuất sắc nhất được dành cho Ha Jung Woo (Hà Quốc) với vai một người đàn ông Hàn Quốc sống tại Trung Quốc đã trở thành một kẻ giết mướn trong phim The yellow sea (Biển vàng). Diễn viên Từ Phàm giành được giải nữ diễn viên chính xuất sắc nhất trong vai người phụ nữ chịu nhiều mất mát sau vụ động đất ở Đường Sơn năm 1976 ở Trung Quốc trong bộ phim Aftershock (Đường Sơn đại địa chấn). Bộ phim của Phùng Tiểu Cương cũng nhận thêm được giải hiệu quả hình ảnh xuất sắc nhất.







Hầu hết các ngôi sao và các nhà làm phim Nhật Bản đã vắng mặt trong lễ trao giải. Các ngôi sao được đề cử như nam diễn viên Koji Yakusho (đề cử với phim 13 assassins - 13 sát thủ), nữ diễn viên Rinko Kikuchi (Norwegian Wood - Rừng Na Uy) và Takako Matsu (Confessions - Thú tội) cũng không có mặt.Tại giải thưởng lần này, Nhật Bản chỉ giành hai giải phụ: nhà thiết kế sản xuất phim dành cho Yuji Hayashida trong phim 13 Assassins và quay phim xuất sắc nhất dành cho Mark Lee với bộ phim Rừng Na Uy của đạo diễn Trần Anh Hùng.Ban tổ chức lễ trao giải phim châu Á đã dành những lời chia sẻ gửi đến người dân Nhật Bản và bạn bè đồng nghiệp trong giới điện ảnh đang phải đối mặt với thảm họa động đất sóng thần.