Phim "The King’s speech" thắng lớn

Phim do Tom Hooper đạo diễn đoạt tổng cộng 5 giải gồm: Phim xuất sắc nhất, Nam diễn viên chính xuất sắc nhất (Colin Firth vai vua George), Nam - Nữ diễn viên phụ xuất sắc nhất (Georffrey Rush và Helena Bonham Carter), Kịch bản xuất sắc nhất (David Seidler).



Giải Đạo diễn xuất sắc nhất thuộc về Gareth Edwards (phim Monsters). Phim nước ngoài hay nhất được trao cho A prophet (Pháp), giải Nữ diễn viên chính xuất sắc nhất thuộc về Carey Mulligan (phim Never let me go).





Theo Đ.T

(TNO, Reuters)