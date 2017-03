Phim Triều Tiên được chiếu tại LHP Busan Hàn Quốc

Nữ diễn viên Han Jong Sim vào vai Kim Yong Mi trong bộ phim Comrade Kim Goes Flying - Ảnh: AP



Theo NGHI XUÂN (TTO, AP)



Comrade Kim goes flying (tạm dịch: Giấc mơ bay lên của đồng chí Kim) do đạo diễn người Triều Tiên Kim Gwang Hun và 2 đạo diễn đến từ châu Âu - Nicholas Bonner và Anja Daelemans cùng hợp tác thực hiện. Đây là bộ phim đầu tiên của Triều Tiên được trình chiếu ở Hàn Quốc kể từ năm 2003.Bộ phim kể câu chuyện về một phụ nữ trẻ của Triều Tiên tên Kim Yong Mi. Cô vốn là một công nhân mỏ than có giấc mơ trở thành một nghệ sĩ xiếc nhào lộn trên không. Kim Yong Mi đã chạy trốn khỏi mỏ than nơi cô làm việc để tham gia gánh xiếc của ngôi sao Pak Jang Phil - người luôn có định kiến những công nhân mỏ than chỉ thuộc về dưới mặt đất và ở trên không là nơi không dành cho họ...Bộ phim từng được chiếu ở LHP quốc tế Toronto vào tháng 9 và từng chiến thắng giải đạo diễn xuất sắc nhất tại LHP quốc tế Pyongyang hồi tháng trước của Triều Tiên.Những nhà quan sát đang tò mò muốn biết khán giả Hàn Quốc đón nhận bộ phim này như thế nào trong tình hình căng thẳng giữa hai nước như hiện nay."Ngoài những vấn đề về chính trị, đây là cơ hội tuyệt vời cho khán giả Hàn Quốc tìm hiểu kỹ thêm về thế giới phim ảnh của đất nước anh em" - Kim Ji Seok, một trong những thành viên của ban tổ chức LHP Busan, phát biểu.LHP Busan là một trong những LHP lớn của châu Á, được tổ chức hằng nằm tại thành phố cảng Busan của Hàn Quốc từ năm 1966. Năm nay LHP bắt đầu từ ngày 4 và kết thúc vào 13-10. Cold war của Hong Kong với sự tham gia của ngôi sao Lưu Đức Hoa và Quách Phú Thành đã được chọn mở màn cho LHP.Trong khi đó nữ diễn viên Thang Duy sẽ dẫn chương trình lễ khai mạc.Ngoài những bộ phim trên, LHP Busan còn trình chiếu một số bộ phim nổi bật nhưPieta - bộ phim vừa đoạt giải Sư tử vàng của đạo diễn Kim Ki Duk, Dangerous Liaisons của Hur Jin Ho với sự tham gia của Jang Dong Gun và Trương Bá Chi.