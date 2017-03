Phim truyền hình tết: Tiếng cười nhiều màu sắc

Phim nước ngoài trên truyền hình cáp dịp tết

Kênh HBO: The Bodyguard (7 giờ mùng 1 tết), Arthur 3: The War Of The Two Worlds (17 giờ mùng 2 tết), Die Another Day (18 giờ 20 mùng 4 tết), The Tourist (21 giờ mùng 4 tết), Shrek Forever After (17 giờ 30 mùng 5 tết), Life As We Know It (21 giờ mùng 5 tết)…

Cảnh trong The Tourist - một trong những bộ phim nước ngoài sẽ phát sóng dịp tết. Ảnh: filmofilia.com

Kênh Star Movies: Shanghai Knights (20 giờ mùng 1 tết), Come See The Paradise (8 giờ 15 mùng 2 tết), Avatar (15 giờ 25 mùng 2 tết), Ice Age (20 giờ mùng 2 tết), Nine (20 giờ mùng 3 tết), Braveheart (21 giờ 50 mùng 4 tết), The House Bunny (18 giờ 20 mùng 5 tết)…

Kênh Cinemax: G.I. Joe : The Rise Of Cobra (19 giờ mùng 1 tết), Death Race 2 (3 giờ mùng 1 tết), Assassins (10 giờ 45 mùng 5 tết), The Beast (8 giờ 45 mùng 5 tết), My One and Only (16 giờ 30 mùng 5 tết)…

Các chương trình đặc biệt xuân Nhâm Thìn

Táo quân VTV (phát sóng lúc 20 giờ ngày 29 tết trên VTV)

Những câu chuyện thời sự như cháy nổ xe, chuyện lãi suất ngân hàng cao, thảm họa nhạc trẻ, kể cả những câu nói trong cuốn sách bị thu hồi Sát thủ đầu mưng mủ… là những nội dung sẽ được đưa vào câu chuyện nhà Táo năm nay.

Vẫn là cách làm cũ nhưng các kịch bản Táo quân năm nay có nhiều đề tài “độc” và “lạ”. “Bộ ba hoàn hảo” Ngọc Hoàng - Nam Tào - Bắc Đẩu sẽ hỏi xoáy để các Táo đáp xoay nguyên nhân gây cháy nổ xe máy, khủng hoảng nhân lực của bóng đá VN, vì sao giới nghệ sĩ thích ăn mặc hở hang…

Lần này, ngoài các diễn viên quen thuộc như Xuân Bắc, Tự Long, Vân Dung, Quang Thắng, Công Lý… Táo quân VTV còn mời Trấn Thành - gương mặt đang nổi tiếng sau Cặp đôi hoàn hảo nhập cuộc. Chương trình do đạo diễn Đỗ Thanh Hải thực hiện, tác giả kịch bản: Đinh Tiến Dũng (GS Cù Trọng Xoay).

Chào 2012 (phát sóng lúc 22 giờ ngày 29 tết trên VTV)

Nội dung chương trình xoay quanh không khí chào đón năm mới ở khắp các quốc gia trên thế giới và những hình ảnh chân thực về cộng đồng người Việt đang sinh sống tại năm châu. Chương trình sẽ mang đến những nụ cười hạnh phúc, cảm giác an lành trong năm mới và cả giây phút lắng lại khi chào đón thời khắc bước sang năm mới cho tất cả khán giả truyền hình của VTV.

Chương trình có sự đầu tư lớn, được thực hiện bởi một đội ngũ nhân lực hùng hậu: Đạo diễn sân khấu Phạm Hoàng Nam, đạo diễn âm nhạc Huy Tuấn, biên đạo múa Tấn Lộc… và nhiều nghệ sĩ khác.

Táo Quân HTV(phát sóng 22 giờ 10 ngày 29 tết trên HTV7)

Táo Mèo là một trong các Táo sẽ lên chầu Ngọc Hoàng vào ngày 23 tết để báo cáo tình hình hạ giới. Biết Táo Mèo chuẩn bị sớ lên chầu Ngọc Hoàng, Chuột Cống đội của cải đến nhà Táo Mèo nhằm mua chuộc. Mọi của cải vật chất Chuột Cống đưa ra đều bị Táo Mèo từ chối nhưng Chuột Cống ranh mãnh đã nghĩ ra cách khác…

Đêm 23, Táo Mèo ung dung lấy sớ ra đọc một lèo, đến đoạn nhà chuột, toàn những lời lẽ ca ngợi tuôn ra. Thì ra, vợ Táo Mèo vì bị Chuột Cống mua chuộc đã lén sửa sớ. Dĩ nhiên, Táo Mèo có cách giải quyết… Bên cạnh Táo Mèo, các Táo Giao thông, Giáo dục, Nhân lực cũng lần lượt giải phẫu những tiêu cực của các ngành trong năm qua: bạo lực học đường, tắc nghẽn giao thông, các trường đại học tranh thủ “vơ vét” sinh viên….

Táo quân 2012 quy tụ dàn nghệ sĩ hài nổi tiếng của làng kịch Sài Gòn: Hồng Vân, Chí Tài, Minh Nhí, Anh Vũ, Kim Huyền, Trịnh Kim Chi…

Siêu thị cười: Về quê ăn tết (Phát sóng lúc 8 giờ ngày 29 tết trên HTV9)

Gần tết, ông Năm tay xách nách mang bánh trái quê lên thành phố cho con cúng kiếng tất niên rồi cùng về quê ăn tết. Đến nơi, ông tức giận, đùng đùng bỏ về quê khi nghe con thông báo sẽ đi du lịch nước ngoài dịp tết.

Hai người con cuối cùng cũng nhận ra ý nghĩa truyền thống của ngày tết: Thăm hỏi gia đình, họ hàng, thắt chặt tình làng nghĩa xóm nên quyết định về quê ăn tết.

Chương trình có sự tham gia của các nghệ sĩ: Tiểu Bảo Quốc, Phi Phụng, Hà Linh, Kim Phụng, Bảo Khương, Bảo Thơ… Tác giả Vương Huyền Cơ.