Phim truyền hình Việt: Chỉ là “lấy gậy đập ao bèo”?

1. Sáng 7/6/2011, tại TP.HCM, Liên hiệp các Hội VHNT TP.HCM tổ chức hội thảo “Chất lượng phim truyền hình - thực trạng và giải pháp”. Các tham luận của các nhà biên kịch, đạo diễn, diễn viên, nhà báo chuyên viết mảng phim truyền hình chủ yếu đề cập tới hai mảng vấn đề: “Vì sao phim truyền hình Việt làm mãi, vẫn chưa hay”; hay “Tại sao phim truyện truyền hình dở?”. Một số đại biểu “truy tìm” trách nhiệm nghệ sĩ trong sáng tác, số khác lại “giải phẫu” yếu kém của phim truyền hình Việt; và cuối cùng, đặt vấn đề, tìm lối ra (thế nào) cho phim truyền hình Việt...

Phim “Cho một tình yêu” được chiếu trong "giờ vàng" VTV, nhưng không được nhiều khán giả ưa thích. Ảnh: B.H.D

Có thể nói, thực trạng của phim truyền hình Việt, cho đến lúc này, không cần phải nhiều lời nhắc lại. Vấn đề là chỉ cho trúng nguyên nhân khiến phim truyện truyền hình sút kém chất lượng. Nhà báo Tô Hoàng đưa ra quan điểm: “Chính Nhà nước đã đùn đẩy phim truyện truyền hình vào tình trạng đáng rung chuông báo động như ngày hôm nay. Đầu ra cho phim truyền hình chính là hơn 80 kênh, đài truyền hình của trung ương, các tỉnh, thành... Nhà nước chủ trương cho thoải mái, tự do mở kênh, lập đài vô tội vạ như hiện nay và nhất là lại để phó mặc các đài “tự nuôi thân”, thì đây là nguyên nhân số 1, nguyên nhân chủ yếu đẻ ra tình trạng sản xuất phim truyền hình ào ạt, lấy số lượng thay chất lượng, coi trọng việc thu hồi được nhiều quảng cáo hơn chất lượng nghệ thuật của phim... Do đó, 1 trong 3 phương sách hữu hiệu tháo gỡ là giảm thiểu tối đa các đài, các kênh truyền hình đang phát sóng...”.

Không có đại diện của nhà đài dự hội thảo trên, dù theo bà Dương Cẩm Thuý - Phó Chủ tịch Hội Điện ảnh TP.HCM, trong vai trò điều hành hội thảo: “Chúng tôi có mời, nhưng không thấy đại diện của bộ phận khai thác phim truyền hình của VTV và HTV tới...”.

2. Diễn tiến của vụ việc “Từ 30/6, phim “Lý Công Uẩn - đường tới Thăng Long” sẽ tiếp sóng phim “Huyền sử thiên đô” trên VTV3”, cho tới sáng 7/6 là câu trả lời lấp lửng của đại diện lãnh đạo VTV trên báo Tuổi Trẻ TP.HCM: “Tuy nhiên, trong cuộc họp chính thức sáng nay (6/6), VTV chưa có quyết định cuối cùng sẽ chiếu phim này” (phim “Lý Công Uẩn - đường tới thành Thăng Long” - NV).

Đại diện truyền thông của Công ty Sao Thế Giới - nhà đầu tư phim “Huyền sử thiên đô” - sáng 6/6, qua điện thoại cho phóng viên báo Lao Động biết, đúng là đơn vị này chỉ ký hợp đồng chiếu 20 tập phim với VTV, việc chiếu tiếp 22 tập tới ra sao, đơn vị này chỉ biết hy vọng vào sự xem xét của VTV...

Nếu nhìn vụ việc trên theo tinh thần “cưa đứt đục suốt”, việc hết “Huyền sử Thiên đô”, VTV chiếu sang phim khác là chiểu theo đúng hợp đồng đã ký. Nhưng khôi hài của sự việc là ở chỗ, theo thông tin được đưa trước đó thì, VTV ngừng chiếu một phim về Vua Lý Công Uẩn của hãng này để chiếu cũng một phim về Vua Lý Công Uẩn do hãng khác. Cả hai phim này được sản xuất với mục đích chiếu dịp kỷ niệm 1.000 năm Thăng Long-Hà Nội, nhưng do nhiều nguyên do, đã bị “ứ” lại, hết lễ mới ra mắt khán giả...

Mấy tháng trước, tình trạng phim “suýt trật sóng” đã xảy ra giữa một công ty và HTV. Nhưng sự vụ trong khoảng một tuần đã được thu xếp ổn thỏa, phim của công ty nọ lại được HTV “xếp” sóng. Đại diện của công ty có phim bị “suýt trật sóng”, trong cuộc trao đổi với chúng tôi, cũng dùng những từ rất nhũn nhặn, thể hiện sự “cầu thị” với nhà đài, đó là “chúng tôi chờ HTV xem xét...”. Và như vậy, đối với nhà sản xuất, quyền lực nhà đài thực sự là “mềm nắn rắn buông”, có những chuyện liên quan đến việc phim được lên sóng, chỉ người trong cuộc “hiểu, nhưng không tiện nói ra”, để người lãnh đủ là khán giả...

Đã quá nhiều hội thảo, góp ý, bàn luận về chất lượng phim truyền hình Việt, nhưng bởi nhiều nguyên nhân, trong đó, quan trọng là cách ứng xử “nhùng nhằng” của nhà đài, mọi góp ý vẫn chỉ là “lấy gậy quật ao bèo”...

Theo Thùy Ân (Lao Động)