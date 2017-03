Phim về Bin Laden tranh giải Oscar

Một cảnh trong phim Zero dark thirty - Ảnh: IB Times

Thời báo Los Angeles Times đánh giá Zero dark thirty là một trong những ứng cử viên nặng ký cho hạng mục Phim hay nhất tại Oscar 2013. Trong khi đó, tờ Entertainment Weekly cho biết phim có thể đoạt giải tại các hạng mục phim hay nhất, đạo diễn xuất sắc nhất, kịch bản hay nhất và nam diễn viên chính xuất sắc nhất.

Được nhào nặn dưới bàn tay của nữ đạo diễn Kathryn Bigelow, người từng đoạt giải Oscar vào năm 2010 với bộ phim về cuộc chiến Iraq The Hurt Locker (Chiến dịch sói sa mạc), nội dung Zero dark thirty xoay quanh câu chuyện về một nữ điều tra viên của Cục Tình báo trung ương Mỹ (CIA) do Jessica Chastain thủ vai, người giữ vai trò then chốt trong cuộc truy lùng Bin Laden trước khi trùm khủng bố bị tiêu diệt vào tháng 5-2011.

Phim bao gồm cả những cảnh tra tấn bằng cực hình và tình dục hòng thu thập thông tin từ những kẻ bị bắt giữ và cuối cùng dẫn đến dinh cơ của trùm khủng bố ở Abbottabad, Pakistan. Đạo diễn Kathryn Bigelow cho biết những cảnh tra tấn trong phim là khó thực hiện nhất: "Tôi ước bộ phim đã không phải là một phần của lịch sử, nhưng nó đã và đang là lịch sử".

Zero dark thirty sẽ khởi chiếu hạn chế tại Mỹ từ ngày 19-12 để đủ điều kiện dự Oscar vào tháng 2-2013 và chính thức công chiếu rộng rãi vào tháng 1-2013.

Trước đó, bộ phim đã phải dời lịch chiếu từ tháng 10 sang tháng 12-2012 sau khi các thành viên Đảng Cộng hòa chỉ trích Nhà Trắng để các nhà làm phim tiếp cận với những thông tin nhạy cảm, nhằm thúc đẩy danh tiếng của ông Barack Obama và Đảng Dân chủ trước thềm cuộc bầu cử Mỹ.

Giới phê bình đã dành nhiều lời khen ngợi cho Zero dark thirty. Tờ The Hollywood Reporter nhận xét: “Zero dark thirty rất có thể là bộ phim hấp dẫn nhất mà Bigelow từng làm và cũng có thể là sản phẩm mang đậm cá tính của bà nhất”. Tạp chí Variety đánh giá bộ phim "tham vọng hơn nhiều so với The Hurt Locker" và "bác bỏ gần như mọi sự rập khuôn mà mọi người vẫn tưởng tượng cho một bộ phim Hollywood về đề tài này".

Theo MỘC MIÊN ( AFP, Reuters, TTO)